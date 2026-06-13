Δανάη Μπάρκα: Οι φωτογραφίες από το προγαμήλιο πάρτι της γνωστής παρουσιάστριας και ηθοποιού

Πάρτι έως προεόρτιο της γαμήλιας δεξίωσης διοργάνωσε η Δανάη Μπάρκα και ο σύντροφός της, Φάνης Μπότσης το βράδυ της Παρασκευής (12/6).

Στο πάρτι παραβρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα της ηθοποιού και παρουσιάστριας και του συντρόφου της ανάμεσα στα οποία ήταν και Βίκυ Σταυροπούλου.

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Μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media ο Άρης Καβατζίκης, κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες με τη Δανάη Μπάρκα να φοράει ένα λευκό μακρύ φόρεμα και να χαμογελάει στο πλευρό των καλεσμένων της. «Αγάπη μας νύφη» έγραψε ο δημοσιογράφος πάνω σε ένα Instagram story.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δεν κάνει συχνά κοινές αναρτήσεις με τον σύντροφό της. Στις 6 Ιανουαρίου ανάρτησε μία φωτογραφία τους στα social media, θέλοντας να του ευχηθεί δημόσια για την ονομαστική του εορτή. Στο στιγμιότυπο το ζευγάρι πόζαρε πιασμένο αγκαζέ, χαμογελώντας στον φακό.

Η Δανάη Μπάρκα πρόκειται το Σάββατο (13/06) να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφο της, Φάνη Μπότση στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό της τους γονείς της αλλά και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο “δεύτερος” πατέρας της, ο οποίος την μεγάλωσε μαζί με τη μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, μίλησε την Παρασκευή (12/06), στο “Στούντιο 4” για το ευτυχές γεγονός.

Αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε ότι «διάφοροι με ρωτάνε και λέω πως είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί η Δανάη είναι πάρα πολύ χαρούμενη και πολύ ευτυχισμένη. Δηλαδή ζει έναν έρωτα… Από κει και πέρα, ο γάμος είναι κάτι που ‘χω πάντα στο μυαλό μου σαν κάτι δευτερεύον. Θα την συνοδεύσω και εγώ και ο μπαμπάς της στην εκκλησία, ίσως».

«Σε μια τέτοια στιγμή θα συγκινηθείς με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια που μεγαλώνεις ένα παιδί, έρχεται μια στιγμή που βρήκε έναν άνθρωπο που τον αγαπάει. Αυτό, αυτόματα, περνάει στην μνήμη σου και τρέχει όλη η ιστορία», πρόσθεσε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.

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«Λίγο πριν, όταν είχα μάθει τη σχέση και είχα αρχίσει να την βλέπω και να τους συναναστρέφομαι κάπως, είχα καταλάβει ότι υπάρχει κάτι πολύ καυτό και δυνατό. Δηλαδή δεν μου έκανε εντύπωση η απόφαση του γάμου. Ναι, το ψιλοπερίμενα», είπε στη συνέχεια ο ηθοποιός.