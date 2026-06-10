Κατερίνα Καινούργιου: «Έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη – Φίλες μου, η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Σε μία εξομολόγηση προχώρησε από τον αέρα του «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου για την περίοδο μετά την εγκυμοσύνη της.

Όπως ανέφερε, δύο μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, έβαλε και πάλι μαγιό, αλλά το αποτέλεσμα με την κυτταρίτιδα δεν την ενθουσίασε καθόλου.

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«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά», ανέφερε η παρουσιάστρια.

«Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα… Κι είναι τόση και θεά και κορμάρα», πρόσθεσε.