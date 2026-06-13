Αντώνης Ρέμος: «Δεν είναι τίποτα το διάλλειμα – Κάνουμε ένα βήμα πίσω να ανασυνταχθούμε»

Στη Μύκονο ετοιμάζεται να εμφανιστεί ο Αντώνης Ρέμος και σε δηλώσεις που παραχώρησε λίγο πριν φτάσει στο νησί τόνισε ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το τραγούδι.

Ο γνωστός Έλληνας τραγουδιστής πριν από λίγο καιρό είχε ανακοινώσει ότι δεν θα βρίσκεται στις πίστες της επόμενης σεζόν. Ωστόσο ο Αντώνης Ρέμος μιλώντας στην εκπομπή της κάμερας «Ραντεβού το ΣΚ» ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για μία μικρή ανάπαυλα.

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Μιλώντας για την επικείμενη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Ρέμος είπε: «Όλα στην ώρα τους, χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει αυτή η συναυλία και ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς».

Επίσης ο τραγουδιστής μίλησε και για τη συμμετοχή του στα φετινά βραβεία Mad VMA.

«Ήρθε η ώρα μετά από πολλά χρόνια να ξανακάνουμε έτσι ένα ωραίο act εκεί, γιατί αγαπάμε το Mad, εξάλλου είμαστε από τα πρώτα χρόνια του Mad και είναι μία γιορτή που θεωρώ ότι κι εγώ έχω συμβάλει από τα πρώτα της βήματα», είπε.

Όσο για το διάλλειμα που αποφάσισε να κάνει από τις πίστες, ο Αντώνης Ρέμος είπε: «Δεν είναι τίποτα… Εδώ θα είμαστε πάντα. Δεν είπαμε ότι τελειώνουμε και φεύγουμε από το τραγούδι, αλλά λίγο έτσι κάνουμε λίγο ένα βήμα πίσω να ανασυνταχθούμε λίγο, να βρούμε λίγο τα πατήματά μας. Καλό καλοκαίρι σε όλους».