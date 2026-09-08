Σία Κοσιώνη: “Τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία” – Τι είπε στην πρώτη της εμφάνιση στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Η Σία Κοσιώνη έκανε το «μεγάλο» βήμα στην τηλεοπτική της διαδρομή, αλλάζοντας τηλεοπτική στέγη και ξεκινώντας τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1. Υπενθυμίζεται ότι η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον αέρα του σταθμού το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, συμμετέχοντας ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Το πρωί της Τρίτης (8/9) η Σία Κοσιώνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά μέσα από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος την υποδέχθηκαν στο πλατό, καλωσορίζοντάς την επίσημα στον ΑΝΤ1. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η δημοσιογράφος μίλησε για το νέο κεφάλαιο που ξεκινά στην επαγγελματική της ζωή, αναφερόμενη στη συνεργασία της με τον σταθμό και στην απόφασή της να ενταχθεί στην ενημερωτική του ομάδα.

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“Επειδή το 2026 ήταν και συνεχίζει να είναι, μια πολύ μεγάλη δοκιμασία, με αλλαγές και ανατροπές, θέλω να πω ότι τελικά οι αλλαγές είναι μεγάλη ευλογία. Υπάρχουν αλλαγές που σου χρειάζονται και δεν το συνειδητοποιείς. Υπάρχουν ανατροπές οι οποίες σου χτυπούν καμπανάκια, ενώ αν δεν είχαν συμβεί μπορεί να μην είχες πάρει χαμπάρι τι σου συμβαίνει. Θεωρώ λοιπόν, ότι όλα αυτά πρέπει να τα αποδεχόμαστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό”, ανέφερε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη.