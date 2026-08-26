Φαίη Σκορδά: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει και επίσημα στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην τηλεοπτική της πορεία. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το MEGA, η παρουσιάστρια ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο κανάλι όπου είχε περάσει ένα σημαντικό μέρος της επαγγελματικής της διαδρομής. Η αποχώρησή της από τον ΑΝΤ1 είχε γίνει πριν από τέσσερα χρόνια και πλέον οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του σταθμού

«Ο ΑΝΤ1 καλωσορίζει με χαρά τη Φαίη Σκορδά, η οποία επιστρέφει στο δυναμικό του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία τους. Με αυθεντικότητα, αμεσότητα και μια μοναδική σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές, η Φαίη Σκορδά έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κοινού και αποτελεί μία από τις πιο αγαπητές παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

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Μετά από μια επιτυχημένη κοινή διαδρομή στο παρελθόν, ο ΑΝΤ1 και η Φαίη Σκορδά συναντιούνται και πάλι, με δημιουργική διάθεση και στόχο να προσφέρουν στους τηλεθεατές ξεχωριστές τηλεοπτικές στιγμές».