Αλεξάνδρα Σδούκου: Γενέθλια πάνω στο μηχανάκι – «Μεγαλώνει και η όρεξη για δουλειά»

Με έναν διαφορετικό, αλλά απόλυτα συμβατό με τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητάς της τρόπο πέρασε τα φετινά γενέθλιά της η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η ίδια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία πάνω στο μηχανάκι, φορώντας το κράνος της, και ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί της για να της ευχηθούν.

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Όπως αποκάλυψε, η ημέρα τη βρήκε στους δρόμους της Αθήνας, να μετακινείται από τη μία υποχρέωση στην άλλη, ανάμεσα σε διαδρομές και φανάρια.

«Γενέθλια εν κινήσει»

«Γενέθλια εν κινήσει», έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της η Αλεξάνδρα Σδούκου, συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα μηχανάκι και μία τούρτα γενεθλίων.

Η ίδια ανέφερε ότι και φέτος τα γενέθλιά της τη βρήκαν πάνω στο δίκυκλο, στους δρόμους της πρωτεύουσας και με ένα γεμάτο πρόγραμμα υποχρεώσεων.

Παρά τους έντονους ρυθμούς, το κινητό της γέμισε μηνύματα και τηλεφωνήματα, τα οποία, όπως σημείωσε, έδωσαν χαμόγελο στη μέρα της.

«Μαζί μεγαλώνει και η όρεξη για δουλειά»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές και την αγάπη που δέχθηκε, στέλνοντας παράλληλα ένα αισιόδοξο μήνυμα.

«Μεγαλώνουμε; Ναι, αλλά μαζί μεγαλώνει και η όρεξη για δουλειά», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με την ευχή να υπάρχει υγεία και η πορεία να συνεχίζεται «πάντα μπροστά και πάντα σταθερά».

Η ανάρτηση της Αλεξάνδρας Σδούκου

«Γενέθλια εν κινήσει! 🛵🎂

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Και φέτος με βρίσκουν κάπου στους δρόμους της Αθήνας, πάνω στο μηχανάκι, τρέχοντας από το ένα στο άλλο.

Ανάμεσα σε διαδρομές, υποχρεώσεις και φανάρια, το κινητό γέμισε ευχές και η μέρα χαμόγελα. Σας ευχαριστώ πραγματικά για τα τόσα μηνύματα, τα τηλέφωνα και την αγάπη. ❤️

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Μεγαλώνουμε; Ναι, αλλά μαζί μεγαλώνει και η όρεξη για δουλειά.

Να είμαστε καλά και να προχωράμε πάντα μπροστά και πάντα σταθερά!».

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