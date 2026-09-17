«Καρδιά μου κράτα»: Αυτό είναι το νέο τραγούδι που έγραψε η Ναταλία Γερμανού

Η Ναταλία Γερμανού έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια τόσο μέσα από την τηλεόραση όσο και μέσα από τη στιχουργική της, έχοντας γράψει τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Αυτή τη φορά επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, με τίτλο «Καρδιά μου κράτα», τους στίχους του οποίου υπογράφει η ίδια.

Το ερμηνεύει η Πολυξένη Καράκογλου και η μουσική είναι του Alex Sid. Μία συνεργασία έκπληξη που ένωσε τρεις ξεχωριστούς κόσμους και μας έδωσε ένα υπέροχο αποτέλεσμα!

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Το τραγούδι «Καρδιά μου κράτα» μιλά για τη δύναμη να προχωράς όταν τα όνειρα δεν εκπληρώνονται. Μια αναμέτρηση με τον ίδιο σου τον εαυτό για να επαναπροσδιορίσει και να ανακαλύψει νέα μονοπάτια, κρυφά και φανερά, για να αγγίξει νέους ορίζοντες.

Το τραγούδι «Καρδιά μου κράτα» γράφτηκε για τις ανάγκες της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Την ενορχήστρωση υπογράφουν από κοινού ο Alex Sid και ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας. Ο Alex Sid έπαιξε κιθάρα, πιάνο, μαντολίνο και έκανε και τα φωνητικά ενώ ο Μάριος Ιβάν Παπούλιας έπαιξε βιολί και βιόλα. Η ηχογράφηση έγινε στο Matrix Studio. Κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.