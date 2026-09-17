Τζένιφερ Λόπεζ: Συνελήφθη γυναίκα για κλοπή και έγινε viral – «Είναι ίδια η J.Lo»

Η Τζένιφερ Λόπεζ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο και έγινε viral, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με την ιστορία που είδε τα φώτα της δημοσιότητας. Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα από τη Μινεσότα των ΗΠΑ συνελήφθη για κλοπή και η φωτογραφία της από τη σύλληψη προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις στα social media, καθώς η ομοιότητά της με τη διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιό είναι εντυπωσιακή.

Συγκεκριμένα, η 35χρονη σωσίας της Τζένιφερ Λόπεζ συνελήφθη επειδή φέρεται να έκλεψε από κατάστημα μπαταρίες για ηλεκτρικά εργαλεία συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων. Ωστόσο, αυτό που τελικά απασχόλησε περισσότερο τους χρήστες του διαδικτύου ήταν η εμφάνισή της. Μόλις δημοσιεύτηκε η φωτογραφία της, αρκετοί σχολίασαν πως θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια, με τα σχετικά σχόλια και memes να γίνονται γρήγορα viral στα social media.

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«Για μια στιγμή νόμισα ότι ήταν η J.Lo!», «υπάρχει δυσλειτουργία (glitch) στο Matrix», «Jennifer, αν δεν πας ΑΜΕΣΩΣ να διεκδικήσεις την αδελφή σου και να κάνετε τεστ DNA… Κάν’ το για εμάς. Αυτή είναι η αδελφή σου, κορίτσι μου!», ήταν μερικά από τα σχόλια που έγραψαν χρήστες των social media για την Τζένιφερ Λόπεζ.