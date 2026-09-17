Μαρίνα Σπανού: “Παρακολουθώ με μεγάλη στεναχώρια τις ειδήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη”

Η Μαρίνα Σπανού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Studio στις 3” το μεσημέρι της Τετάρτης (16/9) και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λόγω του οποίου ακύρωσε μία εβδομάδα πριν την συνέντευξή της, επειδή λίγες ώρες πριν είχε γνωστοποιηθεί η είδηση του χαμού του.

“Κάποια πράγματα είναι πάνω από εμάς. Για μένα ήταν αυτονόητο να μη βγω για τη συνέντευξη μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη”, ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

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“Έκανα μια αφιέρωση από σκηνής για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είμαι πολύ συγκλονισμένη γιατί ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές και παρακολουθώ την είδηση όλες αυτές τις μέρες… Παρακολουθώ όλες αυτές τις ειδήσεις με πολύ μεγάλη στεναχώρια…Οι άνθρωποι που θαυμάζουν πολύ τους καλλιτέχνες, νιώθουν ότι έχουν οικογενειακή σχέση μαζί τους, οπότε είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό που βιώνουν”, συμπλήρωσε στη συνέχεια η Μαρίνα Σπανού.