Επίθεση σκύλων σε πολίτες στη Βούλα: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, αναζητείται η μητέρα του

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στη Βούλα, όταν δύο σκυλιά φέρεται να ξέφυγαν από τους κηδεμόνες τους και να επιτέθηκαν διαδοχικά σε τρεις πολίτες, προκαλώντας τον τραυματισμό τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη μία 61χρονη, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας αναζητείται ακόμη μία γυναίκα, ηλικίας 62 ετών.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, η συλληφθείσα είναι θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, ενώ η δεύτερη γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι η κηδεμόνας του άλλου σκύλου, είναι η μητέρα του γνωστού τενίστα.

Η πρώτη επίθεση στον 76χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ 7:00 και 7:30 το πρωί, έξω από κατοικία στην περιοχή της Βούλας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα δύο σκυλιά επιτέθηκαν αρχικά σε μία γάτα και στη συνέχεια στράφηκαν εναντίον ενός 76χρονου άνδρα.

Ο ηλικιωμένος δέχθηκε δάγκωμα στο αριστερό χέρι και μετέβη με δικά του μέσα στο Κέντρο Υγείας Βούλας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τραυματίστηκε και η 67χρονη που έσπευσε να βοηθήσει

Μετά την επίθεση, ο 76χρονος επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο και ενημέρωσε μία 67χρονη για όσα είχαν συμβεί.

Η γυναίκα έφτασε στο σημείο, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δέχθηκε και εκείνη επίθεση από τα δύο σκυλιά στη συμβολή των οδών Ύπατης και Αγάπης.

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Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι.

Στο ΚΑΤ με τραύματα στο χέρι και στο μπούτι μία 57χρονη

Σε διαφορετικό χρόνο, μία ακόμη γυναίκα, ηλικίας 57 ετών, φέρεται να βρέθηκε αντιμέτωπη με τα ίδια σκυλιά.

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Η 57χρονη δέχθηκε δαγκώματα στο αριστερό χέρι και στο μπούτι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Λόγω των τραυμάτων της χρειάστηκε να υποβληθεί σε ράμματα.

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Συνελήφθη η 61χρονη – Αναζητείται η δεύτερη κηδεμόνας

Για το περιστατικό συνελήφθη μία 61χρονη ημεδαπή, η οποία φέρεται να είναι η κηδεμόνας του ενός σκύλου.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατ’ εξακολούθηση.

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Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μία 62χρονη ημεδαπή, η οποία φέρεται να έχει την ευθύνη του δεύτερου ζώου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες είναι συγγενικά πρόσωπα του Στέφανου Τσιτσιπά. Η 61χρονη που συνελήφθη φέρεται να είναι θεία του, ενώ η 62χρονη που αναζητείται είναι η μητέρα του.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο σκυλιά ξέφυγαν από τον έλεγχο των κηδεμόνων τους και επιτέθηκαν στα τρία άτομα.

Περισσότερες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ δημοσιεύονται στην ενότητα Ελλάδα του DEBATER.