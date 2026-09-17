Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας – Στο επίκεντρο οικονομία, ενέργεια και AI

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Micheál Martin, είχε το βράδυ της Πέμπτης στο Δουβλίνο ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού στην Ιρλανδία για τις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN.

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Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, καθώς και οι πολιτικές που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Επενδύσεις, Τεχνητή Νοημοσύνη και στεγαστική πολιτική

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιρλανδία στον ευρωπαϊκό οικονομικό διάλογο, ιδιαίτερα σε τομείς οι οποίοι περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες του Eurogroup.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν ήταν:

Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.

Οι εξελίξεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη στεγαστική πολιτική.

Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη δημιουργίας των κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι ευρωπαϊκές αποταμιεύσεις να μπορούν να διοχετεύονται αποτελεσματικότερα σε παραγωγικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ο ρόλος της Ιρλανδίας στο ψηφιακό ευρώ

Ο πρόεδρος του Eurogroup χαρακτήρισε καθοριστική τη συμβολή της ιρλανδικής προεδρίας στην προώθηση του σχεδίου για το ψηφιακό ευρώ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών για την ολοκλήρωση και την εποπτεία της ευρωπαϊκής αγοράς, στο πλαίσιο του Market Integration and Supervision Package – MISP.

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Το συγκεκριμένο πακέτο αποτελεί βασικό τμήμα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας περισσότερο ενοποιημένης και αποτελεσματικής ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Στόχος η βαθύτερη οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και η ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης.

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Στόχος είναι η Ευρώπη να μπορεί να κινητοποιεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τους δικούς της οικονομικούς πόρους για τη χρηματοδότηση:

Της ανάπτυξης.

Της καινοτομίας.

Της ενεργειακής ασφάλειας.

Των κοινών στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία καλείται να ανταποκριθεί στις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις, αλλά και στον έντονο ανταγωνισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

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Στενός συντονισμός Ελλάδας και Ιρλανδίας

Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιρλανδίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έμφαση δόθηκε και στον συντονισμό των δύο χωρών στο πλαίσιο της «τριάδας» των διαδοχικών προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ, την οποία συγκροτούν η Ιρλανδία, η Λιθουανία και η Ελλάδα.

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Η συγκεκριμένη συνεργασία έχει ως στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας στις ευρωπαϊκές πολιτικές και την από κοινού προώθηση των βασικών προτεραιοτήτων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες ειδήσεις για την ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία δημοσιεύονται στην ενότητα Οικονομία του DEBATER.