Sienna Miller – Στο κόκκινο χαλί μαζί με την κόρη της, Marlowe – Έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Sienna Miller έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας της σειράς «War» στο Λονδίνο, έχοντας στο πλευρό της την 14χρονη κόρη της, Marlowe. Η κόρη της που έχει αποκτήσει με τον Tom Sturridge έχει μεγαλώσει αρκετά και εντυπωσίασε με την εμφάνισή της. Μαμά και κόρη πόζαραν χαμογελαστές μπροστά στους φωτογράφους, με τη Marlowe να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η Sienna Miller επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο στράπλες φόρεμα με φτερά, ενώ η κόρη της προτίμησε ένα πιο νεανικό και casual look, συνδυάζοντας κίτρινο T-shirt με μαύρη μεταξωτή φούστα και μπαλαρίνες. Η τρυφερή κοινή τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα δεμένες και να απολαμβάνουν τη βραδιά.