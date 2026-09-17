Λευτέρης Πράσινος: Αποχωρεί οικειοθελώς από τον ΑΝΤ1 έπειτα από 10 χρόνια

Την απόφασή του να αποχωρήσει οικειοθελώς από τον ΑΝΤ1 γνωστοποίησε ο Λευτέρης Πράσινος, ολοκληρώνοντας έναν επαγγελματικό κύκλο που διήρκεσε δέκα χρόνια.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ειδήσεων έκανε γνωστή την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις εμπειρίες και τις συνεργασίες που σημάδεψαν την παρουσία του στον τηλεοπτικό σταθμό.

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Η δεκαετής διαδρομή στον ΑΝΤ1

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΑΝΤ1, ο Λευτέρης Πράσινος παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, εργάστηκε ως συντάκτης διεθνών ειδήσεων, παρακολουθώντας και καλύπτοντας σημαντικές εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του αναφέρθηκε τόσο στα γεγονότα που κλήθηκε να μεταδώσει όσο και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως επισήμανε, η δεκαετής παρουσία του στον σταθμό αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο της επαγγελματικής του πορείας, το οποίο ολοκληρώνεται έπειτα από δική του επιλογή.

Οι ευχαριστίες στον Θοδωρή Κυριακού και στους συνεργάτες του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δημοσιογράφος στον πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού, τον οποίο ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που του έδειξε.

Παράλληλα, αποχαιρέτησε τους συναδέλφους του στο Εξωτερικό Δελτίο, καθώς και όλους όσοι βρέθηκαν δίπλα του κατά τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον σταθμό.

Ο Λευτέρης Πράσινος αποχωρεί, όπως ανέφερε, με καθαρή συνείδηση και σεβασμό απέναντι στον τηλεοπτικό οργανισμό και στους ανθρώπους του, χωρίς προς το παρόν να αποκαλύπτει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

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Η αποχώρησή του αποτελεί ακόμη μία αλλαγή στο τηλεοπτικό τοπίο, το οποίο διαμορφώνεται εκ νέου με μετακινήσεις και νέες συνεργασίες. Πρόσφατα, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέλαβε την παρουσίαση της «Επικαιρότητας» στο MEGA News, στο πλαίσιο του ανανεωμένου προγράμματος του σταθμού.