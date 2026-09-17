ΕΛ.Α.Σ. κατά Μητσοτάκη: «Οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών»

Σκληρή κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα μέτρα αλλά μόνο η πρόθεση να γίνουν ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η σχεδιαζόμενη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και ζητά σαφείς απαντήσεις για το ύψος της κρατικής στήριξης, τους δικαιούχους και τη συμμετοχή των διυλιστηρίων.

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«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κριτική για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ, κατά την οποία ο πρωθυπουργός προανήγγειλε παρέμβαση ώστε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινήσει σε τιμή αισθητά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επικρίνει τη σύγκριση με το ενδεχόμενο η τιμή να φτάσει τα δύο ευρώ χωρίς κρατική παρέμβαση, υποστηρίζοντας ότι δεν εξηγήστηκε πώς προκύπτουν οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί.

Όπως αναφέρει, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως επιτυχία την τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ, χωρίς να αποσαφηνίσει ποια θα είναι η κρατική συνεισφορά και με ποιον ακριβώς μηχανισμό θα επιτευχθεί η μείωση.

«Καμία συγκεκριμένη δέσμευση από τα διυλιστήρια»

Κριτική ασκείται και στην εξαγγελθείσα συμμετοχή των διυλιστηρίων στην προσπάθεια συγκράτησης της τιμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν παρουσιάστηκε κάποια συγκεκριμένη δέσμευση από τις εταιρείες, ενώ ως ενδεχόμενο και όχι ως οριστική απόφαση εμφανίστηκε η επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισημαίνει ότι οι κρίσιμες λεπτομέρειες παραπέμφθηκαν στις ανακοινώσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσουν την επόμενη εβδομάδα τα συναρμόδια υπουργεία.

Τα ερωτήματα για το επίδομα θέρμανσης

Στο στόχαστρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και η αναφορά του πρωθυπουργού σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

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Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ότι δεν διευκρινίστηκαν:

Το ακριβές ύψος της αύξησης.

Οι δικαιούχοι του μέτρου.

Η χρονική διάρκεια της ενίσχυσης.

Ο τρόπος εφαρμογής των γεωγραφικών και κλιματικών κριτηρίων.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο όρος «οριζόντια αύξηση» παραμένει ασαφής, καθώς την ίδια στιγμή γίνεται επίκληση διαφορετικών κριτηρίων ανάλογα με την περιοχή και τις κλιματικές συνθήκες.

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«Ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος»

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη χαρακτηρίζει τους κυβερνητικούς χειρισμούς «επικοινωνιακή αριθμητική», υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κατασκευάζει αρχικά ένα υποθετικό δυσμενές σενάριο και στη συνέχεια παρουσιάζει τη μικρότερη επιβάρυνση ως μέτρο στήριξης.

«Αυτή δεν είναι ενεργειακή πολιτική», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε «ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο».

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Η ανακοίνωση καταλήγει με τη φράση: «Ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών».

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μέτρα για την ενέργεια. Ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα.

Ανέφερε πρώτα ένα σενάριο με το πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 ευρώ και στη συνέχεια παρουσίασε ως επιτυχία την τιμή κάτω από 1,75 ευρώ. Δεν εξήγησε, όμως, πώς προκύπτουν οι τιμές αυτές, ποια θα είναι η κρατική παρέμβαση και πώς θα επιτευχθεί η μείωση.

Εξήγγειλε “οριζόντια αύξηση” του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να πει ούτε το ποσό της αύξησης ούτε τους δικαιούχους και τη διάρκειά της. Μίλησε για συμμετοχή των διυλιστηρίων, χωρίς καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Παρουσίασε ως πιθανότητα την επαναφορά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους και παρέπεμψε όλες τις λεπτομέρειες στην επόμενη εβδομάδα.

Ακόμη και η έννοια της “οριζόντιας αύξησης” παραμένει θολή, αφού την ίδια στιγμή επικαλέστηκε γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια.

Αυτή δεν είναι ενεργειακή πολιτική. Είναι η γνωστή επικοινωνιακή αριθμητική της κυβέρνησης: πρώτα κατασκευάζει ένα υποθετικό σημείο αναφοράς, μετά βαφτίζει τη μικρότερη ακρίβεια “στήριξη” και στο τέλος αφήνει τον λογαριασμό κενό.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο. Όμως ο χειμώνας αναμένεται δύσκολος και οι πολίτες δεν θερμαίνονται με εξαγγελίες εξαγγελιών».