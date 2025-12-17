Έλενα Τοπαλίδου: «Δεν ξέρω πως να αντιμετωπίσω έναν άνθρωπο που με κάνει να ουρλιάζω από φόβο»

Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» μίλησε η Έλενα Τοπαλίδου και αναφέρθηκε στις χειριστικές καταστάσεις που αντιμετώπισε στο παρελθόν γεγονός που της προκάλεσε το αίσθημα του φόβου.

«Αυτό είναι ποινικό. Το να είσαι απέναντι σε έναν άνθρωπο και να τον βλέπεις να τρέμει, ενώ θα ήταν καλύτερα να τον σκοτώσεις παρά να τον τρομοκρατείς», ανέφερε.

«Δεν με αφορά αν αυτοί οι άνθρωποι με αγαπάνε, δεν ξέρω τι σημαίνει αγάπη γι’ αυτούς. Σε τρομοκρατώ αυτή τη στιγμή και μπορώ να το ξανακάνω, έχω γνώση ότι το κάνω», τόνισε.

«Υπήρξα εκεί, τώρα το διαχειρίζομαι. Είσαι ένα ζωάκι, το οποίο ουρλιάζει με απορία. Η στιγμή που κάποιος είναι απέναντί σου και σου προκαλεί τον απόλυτο τρόμο, είναι ποινικό αδίκημα», συμπλήρωσε.

«Φυσικά δεν ξέρω τον τρόπο να το αντιμετωπίσω τη στιγμή εκείνη όταν τρέμω απέναντι σε έναν άνθρωπο που θα με κάνει να ουρλιάζω από φόβο. Μπορεί να τον αγάπησα στο παρελθόν και ακόμα να τον αγαπώ, γιατί εγώ μπορώ. Κι εμένα είναι η απορία μου τι κερδίζουν, προφανώς την ηδονή της εξουσίας», εξομολογήθηκε.