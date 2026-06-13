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Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ

Το αυτοκίνητο φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την μοτοσικλέτα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρός 50χρονος από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ
Πηγή: Neakriti.gr
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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13/06) στον κόμβο Αρχανών, στην Κρήτη, το οποίο είχε τραγικό απολογισμό έναν νεκρό μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με όσα γράφει το neakriti.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο, το οποίο το οδηγούσε ηλικιωμένος, φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

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Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η σύγκρουση, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαριά. Έπειτα ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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