Ελεύθερη αφέθηκε, με απόφαση του δικαστηρίου, η Έλενα Τοπαλίδου, μετά την αναβολή που πήρε η εκδίκαση της υπόθεσής της για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια είχε οδηγηθεί στο Αυτόφωρο, καθώς συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μετά την απόφαση για την αναβολή της δίκης, η ίδια εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη και ταραγμένη από την όλη διαδικασία, ζητώντας μάλιστα από τους αστυνομικούς να τη μεταφέρουν με περιπολικό στην περιοχή του Μεταξουργείου.

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Το χρονικό της σύλληψης ξεκίνησε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια ενός τυπικού ελέγχου της Τροχαίας. Αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα που οδηγούσε η ηθοποιός στη συμβολή των οδών Πατησίων και Αγίου Μελετίου.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η Έλενα Τοπαλίδου βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα σε αλκοτέστ και, σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη μέτρηση έδειξε ποσοστό 0,77 mg/l εκπνεόμενου αέρα, με αποτέλεσμα να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι πρώτες δηλώσεις μετά την σύλληψή της

Για μια κακή στιγμή έκανε λόγο η Έλενα Τοπαλίδου, σχετικά με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην Πατησίων.

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως θα μάθει από το λάθος της και ζητώντας από τους πάντες να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

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«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες» αρχικά είπε η Έλενα Τοπαλίδου.

Και πρόσθεσε: «Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου».

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Πλέον, η συνέχεια της υπόθεσης θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες στις αρχές της εβδομάδας, όπου η ηθοποιός θα κληθεί να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για το περιστατικό.