Σε σοβαρές περιπέτειες με τον νόμο βρίσκεται η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια Έλενα Τοπαλίδου, η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου. Οι αστυνομικοί την ακινητοποίησαν για έλεγχο ενώ κινούταν με το αυτοκίνητό της στην οδό Πατησίων και την υπέβαλαν αμέσως σε αλκοτέστ.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η δεύτερη μέτρηση έδειξε ότι η καλλιτέχνης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ποσοστό 0,77 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, τη στιγμή που το νόμιμο όριο είναι 0,25.

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Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη επί τόπου από τις αρχές και οδηγήθηκε στη διαδικασία του Αυτοφώρου. NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Διαβάστε παρακάτω μερικές σημαντικές πληροφορίες για την επαγγελματική και προσωπική ζωή της:

Η ηλικία, η καταγωγή & οι σπουδές της

Η Έλενα Τοπαλίδου είναι μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και πολυβραβευμένη Ελληνίδα καλλιτέχνις, η οποία έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χώρο του χορού και της υποκριτικής.

Γεννήθηκε στις 22 Ιουνίου 1975 στην Αθήνα και σήμερα είναι 50 ετών. Μεγάλωσε και συνδέθηκε στενά με την περιοχή του Χαλανδρίου, όπου και έκανε τα πρώτα της βήματα στον χορό κατά την παιδική της ηλικία, ανακαλύπτοντας από πολύ νωρίς το πάθος της για την κίνηση και την καλλιτεχνική έκφραση. NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Οι σπουδές της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις παραστατικές τέχνες και τη μουσική. Αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε σπουδές πιάνου στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών.

Για πολλά χρόνια (1993–2005) υπήρξε βασικό στέλεχος του πρωτοποριακού χοροθεάτρου «Οκτάνα» του Κωνσταντίνου Ρήγου, ενώ έχει συνεργαστεί και με την «Ομάδα Εδάφους» του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Επιπλέον, έχει επεκτείνει τις γνώσεις της στον τομέα της υποκριτικής, έχοντας αποφοιτήσει και από τη δραματική σχολή Ροντίδη.

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NDPPHOTO / NDP PHOTO

Τα τελευταία χρόνια, η Έλενα Τοπαλίδου έχει στρέψει με τεράστια επιτυχία το ενδιαφέρον της στον κινηματογράφο και το θέατρο, κερδίζοντας μάλιστα το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για την ερμηνεία της στην ταινία «Μαγνητικά Πεδία» (2022).

Παράλληλα, μεταδίδει την πολύτιμη εμπειρία της καισ τις νεότερες γενιές, καθώς από το 2011 διδάσκει κλασικό μπαλέτο στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

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Ο έρωτας & το διαζύγιο με τον Νίκο Κουρή

Ο έρωτας της Έλενας Τοπαλίδου και του Νίκου Κουρή ξεκίνησε πριν από περίπου 18 χρόνια, όταν οι δυο τους συναντήθηκαν στο ιστορικό Θέατρο Εμπρός. Εκείνος πρωταγωνιστούσε στην παράσταση «Γυάλινος Κόσμος» και εκείνη είχε αναλάβει την επιμέλεια της κίνησης των ηθοποιών.

Μαζί απέκτησαν τον γιο τους, Πέτρο, ο οποίος αποτέλεσε και αποτελεί το απόλυτο κέντρο της ζωής τους, ενώ για σχεδόν δύο δεκαετίες επέλεγαν συνειδητά να ζουν μαζί χωρίς τους τυπικούς δεσμούς του γάμου.

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Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τον Δεκέμβριο του 2023 το ζευγάρι αποφάσισε να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, πραγματοποιώντας έναν λαμπερό θρησκευτικό γάμο στην Αθήνα, έχοντας μάλιστα τον έφηβο γιο τους στο πλευρό τους.

Η τελετή είχε απασχολήσει έντονα τα μέσα ενημέρωσης για το αυθόρμητο, καλλιτεχνικό ταμπεραμέντο της Έλενας Τοπαλίδου, η οποία είχε εκφράσει τη χαρά της με μια χαρακτηριστική χορευτική φιγούρα (πιρουέτα) μέσα στην εκκλησία.

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NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ωστόσο, μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο, το φθινόπωρο του 2024, η σχέση τους γνώρισε μια σοβαρή κρίση που οδήγησε στον ξαφνικό χωρισμό τους.

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν όταν ο ηθοποιός διέγραψε τις κοινές τους φωτογραφίες και προχώρησε σε unfollow στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές κράτησαν χαμηλούς τόνους, ξεκίνησαν οι πρώτες νομικές διαδικασίες για την έκδοση διαζυγίου.

Στα τέλη του 2024, έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Κουρής «πάγωσε» προσωρινά τις διαδικασίες του διαζυγίου λόγω της ευαίσθητης ψυχολογικής κατάστασης της Έλενας Τοπαλίδου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν σήμαινε άμεση επανασύνδεση, αλλά μια κοινή ανάγκη για διαχείριση της κατάστασης με σεβασμό και ηρεμία.

H εξομολόγηση για την άτυχη εγκυμοσύνη της

Η Έλενα Τοπαλίδου έχει βιώσει και μια πολύ βαθιά προσωπική απώλεια, την οποία επέλεξε να μοιραστεί δημόσια με αφοπλιστική ειλικρίνεια και θάρρος. Κατά τη διάρκεια της κοινής της ζωής με τον Νίκο Κουρή, η γνωστή χορογράφος και ηθοποιός έχασε ένα παιδί στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια σε τηλεοπτική της συνέντευξη, επρόκειτο για μια κύηση που δυστυχώς δεν προχώρησε, γεγονός που είχε προκαλέσει βαθιά θλίψη στο ζευγάρι και είχε αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι στην ψυχολογία της. Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Η οικογενειακή ζωή του σπιτιού μας ομολογώ ότι είναι ευτυχισμένη. Και όχι συμβιβασμένη. Καθόλου όμως. Με τα χαλιά που τραβιούνται για να ξαναδείς πράγματα, με τον γιο μας ένα παιδί πολύ ανεξάρτητο και πολύ έξυπνο συναισθηματικά, που βοηθά και τους υπόλοιπους στην οικογένεια. Ο Πέτρος έχει συναισθηματικό ταλέντο. Είναι ένα πλάσμα με πολύ μεγάλο δώρο, από ψηλά. Ποτέ του δεν είχε κόμπιασμα για τίποτε. Έχω την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει όμορφα στη ζωή του.

Ήθελα πάρα πολύ κι άλλο παιδάκι. Αλλά το έχασα, τρία χρόνια μετά τον Πέτρο, ανήμερα των γενεθλίων του. Ήταν κοριτσάκι, 5 μηνών στην κοιλιά μου και χρειάστηκε να το γεννήσω κάπως για να το πάρουν. Το ήθελα πάρα πολύ. Έκλαψα πολύ. Τρόμαξε κι ο Νίκος λίγο και δεν έγινε μετά. Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Έχασα στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης το παιδί, ήταν μία κύηση που δεν πέτυχε. Ήταν έντονο γιατί ήταν και στα γενέθλια του γιου μας. Και οι δυο είμαστε με τον τρόπο μας πολύ δεμένοι με τον γιο μας», έχει αναφέρει η Έλενα Τοπαλίδου σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!.

Η μάχη της με την νευρική ανορεξία

Η Έλενα Τοπαλίδου κατά την διάρκεια της εφηβείας της είχε έρθει αντιμέτωπη με την μάχη της νευρικής ανορεξίας. Ωστόσο με πολλή θέληση και προσπάθεια κατάφερε να κερδίσει την μάχη, να το αφήσει πίσω της και να ζει μία υγιή ζωή με την οικογένειά της.

Μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή “Στούντιο 4” και σε σχετική ερώτηση, είχε δηλώσει ότι άργησε να συμφιλιωθεί με το σώμα της όμως πλέον έχει γίνει.

Συγκεκριμένα είχε πει: «Συμφιλιώθηκα με το σώμα μου πολύ αργά στη ζωή μου, όμως πλέον ναι, μπορώ να μιλήσω για μία πολύ ισχυρή συμφιλίωση. Δηλαδή έχω δώσει τα χέρια με τον εαυτό μου».

Πέρα από τη νευρική ανορεξία, η καλλιτέχνις έχει μοιραστεί δημόσια ότι είχε διαγνωστεί και με οριακή διαταραχή προσωπικότητας, αντιμετωπίζοντας ισχυρές εξάρσεις τρόμου και τον φόβο της εγκατάλειψης.