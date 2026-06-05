Έλενα Τοπαλίδου: Λίγοι γνωρίζουν την αδελφή της – Είναι κορυφαία ερευνήτρια στις ΗΠΑ και μοιάζουν εκπληκτικά

Η Έλενα Τοπαλίδου έχει πλούσιο βιογραφικό και από μικρή ηλικία χαράζει την δική της σημαντική πορεία στο χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης. Πρόκειται αναμφίβολα για μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου που καταφέρνει πάντα να ξεχωρίζει μέσα από τον κάθε ρόλο που ενσαρκώνει. NDPPHOTO / NDP PHOTO

Γενικότερα, η Έλενα Τοπαλίδου ήταν πάντα φειδωλή όσον αφορά τις συνεντεύξεις που αφορούν την προσωπική της ζωή, ενώ περισσότερο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η κοινή της πορεία και η δημιουργία οικογένειας με τον Νίκο Κουρή, με τον οποίο πλέον έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους. Ωστόσο, οι δυο τους παραμένουν «δεμένοι», καθώς η βασική προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους, Πέτρος, στον οποίο έχουν τεράστια αδυναμία.

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Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο είναι βασικός πυλώνας στην ζωή της Έλενας Τοπαλίδου είναι η αδελφή της, Ειρήνη, με την οποία αν και της χωρίζουν αρκετά χιλιόμετρα, είναι αχώριστες. Η αγάπη που έχει η μία στην άλλη είναι τεράστια και η μία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στην ζωή της άλλης. Πάντοτε συμβουλεύουν η μία την άλλη και αλληλοστηρίζονται τόσο σε θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά όσο και τα προσωπικά τους.

Μάλιστα, η Έλενα Τοπαλίδου σε παλαιότερη συνέντευξή της, αναφερόμενη στην αδελφή της, Ειρήνη, είχε δηλώσει: “Η καλύτερή μου φίλη είναι και η αδελφή μου που μένει στο Σιάτλ και είναι μοριακή βιολόγος-ερευνήτρια. Η αδελφή μου είναι ο άνθρωπος που θα πάρω τηλέφωνο ό,τι ώρα και να ΄ναι”. Πρόκειται για μία πολύ επιτυχημένη επιστήμονα που έχει αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο της επιστημονικής έρευνας στις ΗΠΑ, γι αυτό και η οικογένειά της είναι πολύ περήφανη για όσα έχει καταφέρει.

Η εντυπωσιακή ομοιότητά τους

Πέρα από τον στενό δεσμό που τις ενώνει, κάτι που μπορεί πολύ εύκολα να παρατηρήσει κανείς κοιτάζοντάς τες είναι η ομοιότητά τους.

Συγκεκριμένα, η Έλενα Τοπαλίδου και η αδελφή της, Ειρήνη, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο, με το βλέμμα τους να είναι η πιο χαρακτηριστική ομοιότητά τους.