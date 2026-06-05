Έλενα Τοπαλίδου: “Κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί” λέει μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για μια κακή στιγμή έκανε λόγο η Έλενα Τοπαλίδου, σχετικά με τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στην Πατησίων.

Η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, τονίζοντας πως θα μάθει από το λάθος της και ζητώντας από τους πάντες να σεβαστούν το γεγονός πως ο γιος της δίνει Πανελλήνιες.

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«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες» είπε η Έλενα Τοπαλίδου και πρόσθεσε:

«Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου».

Υπενθυμίζεται ότι αστυνομικοί την εντόπισαν τα ξημερώματα της Παρασκευής 5/6 να κινείται με το αυτοκίνητό της στην Πατησίων και τη σταμάτησαν και την υπέβαλαν για αλκοτέστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δεύτερη μέτρηση αλκοτέστ στην οποία υποβλήθηκε η γνωστή ηθοποιός και χορεύτρια έδειξε ποσοστό 0,77 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ το όριο είναι 0,25.

Η Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη αμέσως και οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο.