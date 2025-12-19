“Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός” – Αποθεώθηκε στην πρεμιέρα του με φόντο τις καταγγελίες του Stef (βίντεο)

Κανονικά και εν μέσω επευφημιών εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης 18/12 ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρεμιέρα του στην «Ακτή Πειραιώς», λίγες ώρες μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος.

Στην έναρξη της λαμπερής βραδιάς, ο δημοφιλής τραγουδιστής, υποδέχθηκε στο κοινό με μία φράση γεμάτη νόημα: «Κυρίες και κύριοι καλώς ήρθατε. Να συστηθώ ξανά. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης ο αληθινός». Επίσης, κάλεσε το κοινό για να περάσει καλά να είναι ο εαυτός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, o Γιώργος Μαζωνάκης άνοιξε το πρόγραμμα με το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», με τους παρευρισκόμενους να τον χειροκροτούν σε όλη τη διάρκεια της εμφάνισής του.

Η καταγγελία του Stef κατά του Γιώργου Μαζωνάκη

Την Πέμπτη 18/12 ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, καταγγέλλοντας ασελγείς προτάσεις και άσεμνες χειρονομίες στον επαγγελματικό του χώρο.

«Ό,τι έζησα και ό,τι είδα, τα κατέθεσα στην ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα ούτε τίποτα, παρά μόνο η ηθική δικαίωση» δήλωσε ο νεαρός τρραγουδιστής έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μηνυτήρια αναφορά του, ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρεται στη γνωριμία του με τον γνωστό τραγουδιστή και περιγράφει τα περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους σε νυχτερινό κέντρο τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο νεαρός τραγουδιστής, όλα ξεκίνησαν στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ήδη από τα πρώτα δέκα λεπτά της παρουσίας μου εκεί, ο εγκαλούμενος προέβη σε χρήση κοκαΐνης μπροστά μου, προσφέροντάς μου και εμένα, ενώ όταν αρνήθηκα, μου απάντησε ότι ‘είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου’. Εν τέλει, απέφυγα την χρήση ναρκωτικών λέγοντάς του ότι δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και πως δεν θα ήθελα να προβώ σε χρήση, γεγονός που σεβάστηκε».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον 21χρονο, που ασχολείται με τη μουσική τα τελευταία τρία χρόνια, ο τραγουδιστής προχώρησε τις επόμενες ημέρες σε άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις.

«Η γενικευμένη πίεση που δεχόμουν με τόσο απροκάλυπτο τρόπο, μου κατέστησε σαφές ότι αν ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου θα έπρεπε να συντηρήσω πολύ δύσκολες ισορροπίες. Από τη μία μεριά δεν επιθυμούσα να προβώ σε ερωτικές πράξεις με τον κ. Μαζωνάκη, από την άλλη γνώριζα ότι δεν θα μπορούσα να γίνω περισσότερο δυσάρεστος ή να αντιδράσω εντονότερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για οργανωμένη απόπειρα εκβίασης που, όπως υποστηρίζει, εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης, κατατίθεται σήμερα, λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες. Ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», υποστηρίζει η πλευρά Μαζωνάκη.