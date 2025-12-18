Η μήνυση του 21χρονου τραγουδιστή κατά του Γιώργου Μαζωνάκη: Οι ανήθικες προτάσεις, οι άσεμνες χειρονομίες και η κοκαΐνη

Μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη για ασελγείς προτάσεις κατέθεσε σήμερα Πέμπτη 18/12 ο 21χρονος καλλιτέχνης Στέφανος Παπαδόπουλος.

Ο νεαρός τραγουδιστής μετέβη στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων μαζί με τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, τονίζοντας πως το μόνο που ζητάει είναι ηθική δικαίωση.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χαράλαμπου Λυκούδη, στην οποία γίνεται λόγος για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην ανακοίνωση καταγγέλλεται ότι «η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου».

Ιδιαίτερη αναφορά και στον χρόνο που υποβάλλεται η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη από καταγγελλόμενο, με τον δικηγόρο να κάνει λόγο για «περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη».

Μάλιστα ο κ. Λυκούδης πριν τρεις ημέρες απευθύνθηκε και στο Τμήμα Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας για να καταγγείλλει όσα αναφέρει και στη σημερινή ανακοίνωση.

Η μήνυση του 21χρονου σε βάρος του Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος του Στέφανου Παπαδόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, προσερχόμενος με τον 21χρονο στα δικαστήρια σημείωσε ότι πρόκειται για «μια ιστορία στην οποία πρέπει να χυθεί φως και από κει και πέρα τον λόγο θα τον έχει η δικαιοσύνη».

Όπως καταγγέλλει ο νεαρός καλλιτέχνης, δέχτηκε πιέσεις να μεταβεί στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζωνάκη, όπου φέρεται να του προσφέρθηκε κοκαΐνη και να έγινε προσπάθεια παρότρυνσης για ερωτική συνεύρεση, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Στη μήνυση αναφέρονται αναλυτικά γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος του Μαρτίου 2025 μέχρι τα τέλη του Μαΐου.

«Στις 20 Μαρτίου 2025 και ενώ εκείνο το διάστημα δούλευα σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, πρωινές ώρες, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον ατζέντη του τραγουδιστή, ο οποίος με ενημέρωσε ότι το Σάββατο 22 Μαρτίου, επρόκειτο να ξεκινήσει εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο στην Αθήνα ο τραγουδιστής. Όπως με ενημέρωσε, υπήρχε έλλειψη στο σχήμα και με πρότεινε υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσα την ίδια ημέρα να μεταβώ στην Αθήνα, ώστε να λάβω μέρος στην πρόβα που θα λάμβανε χώρα. Μέσα σε διάστημα οκτώ ωρών από την κλήση που έλαβα, βρισκόμουν ήδη στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, από όπου με παρέλαβε ο φίλος μου, με σκοπό να με μεταφέρει στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο. Φτάνοντας στο κέντρο περί ώρα οκτώ απογευματινή εισήλθαμε σε αυτό μαζί με το φίλο μου, όπου και διαπιστώσαμε ότι η πρόβα είχε ήδη λάβει τέλος. Εκεί βρήκαμε τον μαέστρο του σχήματος, τον τραγουδιστή, τον σκηνοθέτη, το βοηθό σκηνοθέτη, κάποιους μουσικούς και κάποιους σερβιτόρους του καταστήματος να κάθονται στους καναπέδες που βρίσκονται στην πρώτη σειρά της πίστας και να συζητάνε.

Περί τη δεκάτη βραδινή με πλησίασε ο βοηθός σκηνοθέτη και μού ζήτησε να τον ακολουθήσω στο καμαρίνι του τραγουδιστή στο οποίο είχε προ ολίγου αποσυρθεί. Ο ίδιος αρνήθηκα, μην καταλαβαίνοντας το λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να βρεθώ προσωπικά μαζί του, χωρίς να έχω κάνει καν ακόμα πρόβα, ωστόσο έλαβα την απάντηση ότι: “Δεν τις χάνουμε τέτοιες ευκαιρίες”.

Συνοδευόμενος από το βοηθό σκηνοθέτη έφτασα στο καμαρίνι του τραγουδιστή, έξωθεν του οποίου υπήρχε έτερο άτομο στην πόρτα, κάτι που διαπίστωσα μελλοντικά ότι συνέβαινε πάντοτε. Μπήκα στο καμαρίνι όπου και μείναμε οι δυο μας με τον τραγουδιστή με την πόρτα κλειστή. Ήδη από τα πρώτα δέκα λεπτά της παρουσίας μου εκεί, ο εγκαλούμενος προέβη σε χρήση κοκαΐνης μπροστά μου, προσφέροντάς μου και εμένα, ενώ όταν αρνήθηκα μου απάντησε ότι “είναι αγένεια να μου λες όχι στο καμαρίνι μου”. Εν τέλει, απέφυγα τη χρήση ναρκωτικών λέγοντάς του ότι δεν είμαι συνηθισμένος σε αυτά και πως δε θα ήθελα να προβώ σε χρήση, γεγονός που σεβάστηκε.

Αρχικά ξεκίνησε μία τυπική συζήτηση μεταξύ μας, η οποία μου φάνηκε φυσιολογική μεταξύ του επικεφαλής ενός σχήματος και ενός νέου υποψηφίου, ο οποίος θα τον πλαισίωνε. Μού έθεσε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τα μαγαζιά στα οποία είχα εργαστεί και με το πώς φανταζόμουν μελλοντικά την καριέρα μου.

Ωστόσο, πριν συμπληρώσω τριάντα λεπτά παρουσίας στο καμαρίνι του, μού δήλωσε ότι θα έπρεπε να αποχωρήσω καθώς περίμενε ένα επαγγελματικό ραντεβού και πως μετά το πέρας αυτού θα με περίμενε και πάλι στο καμαρίνι μαζί με το φίλο μου, ο οποίος με είχε συνοδέψει αρχικά στο κέντρο. Όταν του απάντησα ότι ο φίλος μου έχει ήδη αποχωρήσει και βρίσκεται για ποτό σε κάποιο κατάστημα μού απάντησε πως “αν δεν ξαναέρθω το ίδιο βράδυ μαζί με τον φίλο μου, να μην ξαναέρθω γενικά“. Εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα αρκετά πιεσμένος, ωστόσο, αναγκάστηκα να τηλεφωνήσω όντως στο φίλο μου παρακαλώντας τον να επιστρέψει στο κέντρο, καθώς συνειδητοποίησα ότι διαφορετικά δε θα μπορούσα να ξεκινήσω να εργάζομαι εκεί. Βρισκόμουν, μάλιστα, σε δεινή οικονομική κατάσταση, έχοντας ελάχιστα χρήματα και έχοντας ήδη παραιτηθεί από το κέντρο στο οποίο εργαζόμουν στη Θεσσαλονίκη.

«Πράγματι, περί τις δώδεκα το βράδυ επέστρεψε ο φίλος μου στο κέντρο και μαζί εισήλθαμε στο καμαρίνι του τραγουδιστή, όπου και παρέμεινα μέχρι τις πέντε, περίπου, το πρωί. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στο καμαρίνι, ο εγκαλούμενος προέβη αρκετές φορές σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας και σε εμάς, χωρίς όμως να προχωρήσουμε οι ίδιοι σε χρήση. Όσο περνούσε η ώρα η συζήτηση που λάμβανε χώρα μεταξύ μας άρχισε να επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στο σεξουαλικό κομμάτι. Κάποια στιγμή ο εγκαλούμενος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, καθώς το κινητό μου τηλέφωνο χτυπούσε ασταμάτητα, λαμβάνοντας κλήσεις από φίλους μου, οι οποίοι ήθελαν να μάθουν πώς πήγε η πρόβα, στην οποία εν τέλει δεν έλαβα ποτέ μέρος, καθώς και από τη φίλη μου στο σπίτι της οποίας θα φιλοξενούμουν στην Αθήνα. Μου ζήτησε, μάλιστα, να κλείσω το κινητό μου για να μην ενοχλείται, όπως και έκανα.

Τότε η συζήτηση άρχισε να γίνεται πιο άβολη για εμένα καθώς ο τραγουδιστής άρχισε να μας αποκαλύπτει ότι “τα καλύτερα σεξ της ζωής του τα έχει κάνει με άντρες που δηλώνουν στρέιτ” ενώ με ρωτούσε επίμονα “τι μου αρέσει στο σεξ”.

Θέλοντας να σταματήσει η αναφορά σε σεξουαλικά ζητήματα απέφευγα την άμεση οπτική μαζί του, παριστάνοντας άλλοτε ότι περιεργάζομαι το χώρο και άλλοτε ότι δεν άκουγα τα όσα έλεγε. Όταν διαπίστωσε ότι δε θα λάμβανα μέρος σε τέτοιες συζητήσεις μού απηύθυνε πιο έντονα το λόγο ρωτώντας με επιτακτικά “αν θέλω καριέρα”, κάνοντας παράλληλα μία έντονη και επαναλαμβανόμενη χειρονομία υποδεικνύοντας τα γενετικά του όργανα, ενώ άρχισε να ζητάει επίμονα να τον ακολουθήσουμε, εγώ και ο φίλος μου, στην οικία του.

Η ως άνω συμπεριφορά με έκανε να αισθανθώ έντονη συναισθηματική πίεση, δυσφορία και ταπείνωση, ωστόσο, δεδομένου ότι είχα συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να υποστώ την εν λόγω συνάντηση προκειμένου να προσληφθώ στο σχήμα αρκέστηκα στο να δηλώσω ότι θα αποχωρήσω καθώς ήμουν κουρασμένος. Τότε, ο τραγουδιστής σηκώθηκε από την άλλη άκρη του καναπέ όπου καθόταν, με πλησίασε και φιλώντας με στο λαιμό με ρώτησε “δε θα αγαπηθούμε;”, προτείνοντάς μου παράλληλα για πολλοστή φορά να μεταβώ στην οικία του μαζί με τον φίλο μου.

Εκείνη τη στιγμή ένιωσα να παγώνω, φοβούμενος λόγω της εγγύτητας στην οποία βρισκόμασταν, αισθανόμενος παράλληλα ντροπή και δυσαρέσκεια. Προσπάθησα, όμως, να διατηρήσω την ψυχραιμία μου και παρέμεινα ευγενικός απομακρύνοντας τον εαυτό μου από τον εγκαλούμενο, τονίζοντάς του ότι δεν επιθυμούσα να συμβεί κάτι μεταξύ μας. Έτσι, αποχώρησα από το μαγαζί μόνος μου, καθώς ο φίλος παρέμεινε στο καμαρίνι μαζί με τον τραγουδιστή.

Την επόμενη μέρα, στις 21-3-2025, είχαμε μαζευτεί όλα τα μέλη του σχήματος και πάλι στο κέντρο για την πρόβα τζενεράλε, καθώς στις 22-3-2025 ήταν προγραμματισμένη η πρεμιέρα. Τότε γνώρισα και δύο άλλους νέους τραγουδιστές που επίσης πλαισίωναν τον τραγουδιστή. Κατά τη διάρκεια της πρόβας, προσεγγίστηκα πολλές φορές από το βοηθό σκηνοθέτη, ο οποίος μου ζητούσε εκ μέρους του τραγουδιστή να μην αποχωρήσω μετά το πέρας της πρόβας, αλλά να συναντήσω τον εγκαλούμενο στο καμαρίνι του, πρόταση την οποία αρνήθηκα επανειλημμένα.

Στις 22-3-2025, ημέρα πρεμιέρας του σχήματος, οι πιέσεις του βοηθού σκηνοθέτη έγιναν ακόμη πιο έντονες καθώς με προσέγγισε αναρίθμητες φορές λέγοντάς μου “δε θα φύγεις μετά, κάτσε θα φύγεις με τον τραγουδιστή, έλα πάμε στο καμαρίνι σε θέλει“. Οι ως άνω εξακολουθητικές προτάσεις με ανάγκασαν να ζητήσω από τους συναδέλφους που προανέφερα, να μη με αφήνουν μόνο μου και σε περίπτωση που δουν ότι με προσεγγίζει και πάλι ο βοηθός σκηνοθέτη να έρχονται προσχηματικά να μού μιλήσουν, ώστε να μην υφίσταμαι αυτή την πίεση. Παράλληλα, το βράδυ της πρεμιέρας αποφάσισα να μετακινήσω τα πράγματά μου από το καμαρίνι που μού είχε δοθεί και να εγκατασταθώ στο καμαρίνι του. Η απόφασή μου αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι θεώρησα πιο δύσκολο να με προσεγγίσει ο τραγουδιστής σε ένα καμαρίνι το οποίο μοιραζόμουν με έτερο συνάδελφο.

Γενικότερα, τις μέρες που ακολούθησαν διαμόρφωσα διάφορα μοτίβα συμπεριφοράς με σκοπό να αποφεύγω τις ερωτικές προσεγγίσεις του τραγουδιστή. Συγκεκριμένα, άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από τον ίδιο μέσω της εφαρμογής viber, τα οποία έστελνε πάντα κρυπτογραφημένα με αποτέλεσμα να διαγράφονται μετά από κάποια δευτερόλεπτα. Στα μηνύματα αυτά μού ζητούσε έντονα να βρεθούμε και άλλοτε τα αγνοούσα τελείως ενώ άλλοτε του έλεγα ψέματα ότι δε βρίσκομαι στην Αθήνα, αλλά στη γενέτειρά μου, τη Θεσσαλονίκη. Με ανάλογο τρόπο απέφευγα τις προτάσεις του μαέστρο του σχήματος, ο οποίος με καλούσε εκ μέρους του τραγουδιστή λέγοντάς μου ότι “όσο τα έχω καλά με τον τραγουδιστή θα κερδίσω”.

Μάλιστα, την εβδομάδα μετά την πρεμιέρα, και ενώ απέρριπτα σταθερά τις σεξουαλικές προτάσεις του εγκαλουμένου, έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον μαέστρο, ο οποίος μου είπε ότι δήθεν δε θα ανοίγαμε εκτάκτως μόνο Σάββατο, ως ίσχυε κανονικά, αλλά ότι θα ανοίγαμε και την Παρασκευή.

Μετά από κάποια ώρα ενημέρωσα τον μαέστρο ότι βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη και πως δε θα μπορούσα να είμαι την Παρασκευή στην Αθήνα. Συνεπεία των συνεχών αρνήσεών μου δέχτηκα εκ νέου τηλεφώνημα από τον μαέστρο, ο οποίος μου μετέφερε ότι “δέχτηκε παράπονα από τον τραγουδιστή γιατί δεν πάω στο καμαρίνι του να τον χαιρετίσω όταν πάω στο μαγαζί”, φτάνοντας στο σημείο να μου πει ότι “αν δε θες να π@@@ μαζί του, μην π@@@@, χαιρέτα μόνο”. Η γενικευμένη πίεση που δεχόμουν με τόσο απροκάλυπτο τρόπο μου κατέστησε σαφές ότι αν ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου θα έπρεπε να συντηρήσω πολύ δύσκολες ισορροπίες.

Από τη μία μεριά δεν επιθυμούσα να προβώ σε ερωτικές πράξεις με τον τραγουδιστή από την άλλη γνώριζα ότι δε θα μπορούσα να γίνω περισσότερο δυσάρεστος ή να αντιδράσω εντονότερα, καθώς αν διεκδικούσα τα αυτονόητα, ήτοι το σεβασμό που αξίζει σε κάθε εργαζόμενο, ο εγκαλούμενος θα ζητούσε την άμεση απομάκρυνσή μου από το σχήμα. Υπήρχαν, άλλωστε, οι φήμες ότι αυτό είχε συμβεί στο παρελθόν με έτερο “μικρότερο όνομα” όταν συνεργαζόμενος με τον τραγουδιστή, δεν αποδέχθηκε τις σεξουαλικές του προτάσεις. Ωστόσο, το όλο κλίμα που είχε διαμορφωθεί ήταν εξαιρετικά δυσάρεστο και αναξιοπρεπές για εμένα, ενώ κάθε φορά που πήγαινα στο νυχτερινό κέντρο για να παρέχω την εργασία μου αισθανόμουν έντονο άγχος, το οποίο εκδηλωνόταν με πόνους στο στομάχι μου.

Αποφάσισα να το πράξω ελπίζοντας ότι αυτό θα εξισορροπούσε, έστω παροδικά, την κατάσταση. Φρόντισα, βέβαια, να ενημερώσω τους φίλους μου για αυτή μου την πράξη, ζητώντας τους, αν δεν επιστρέψω σε πέντε λεπτά, να έρθουν με κάποιο πρόσχημα και να με απομακρύνουν. Παράλληλα, φρόντισα να επισκεφτώ τον τραγουδιστή, σε χρονική στιγμή που ήξερα πως δε θα είναι μόνος του στο καμαρίνι.

Πράγματι, όταν μπήκα είδα ότι εντός αυτού βρισκόταν, εκτός του εγκαλουμένου, η μακιγιέζ του, ο μαέστρος, ο ηχολήπτης και ο φωτιστής του σχήματος. Με την είσοδό μου αποχώρησαν όλοι εκτός της μακιγιέζ. Αισθανόμενος κάποια ασφάλεια, καθώς δεν ήμασταν μόνοι μας, αποφάσισα να συζητήσω για λίγο μαζί του, θέλοντας να εξασφαλίσω ότι δεν ήταν δυσαρεστημένος σε βαθμό να ζητήσει την απομάκρυνσή μου. Είχα πάντοτε, εξάλλου, στο μυαλό μου ότι ο εγκαλούμενος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πιο καταξιωμένα πρόσωπα της ελληνικής δισκογραφίας, ενώ ο ίδιος αποτελώ έναν πρωτοεμφανιζόμενο άσημο τραγουδιστή.

Κατά τη σύντομη συζήτησή μας ο τραγουδιστής μού ζήτησε εκ νέου να βρεθούμε λέγοντάς μου “θα κανονίσουμε τίποτα;”. Και ενώ ήταν σαφές ότι αναφερόταν και πάλι σε κάποια συνάντηση σεξουαλικού χαρακτήρα, παριστάνοντας ότι δεν είχα καταλάβει τι εννοούσε για να τον αποφύγω του απαντάω “τι θέλετε, καφέ, φαγητό;”. Τότε επανέλαβε την ερώτησή του, την οποία συνόδευσε με μία χυδαία χειρονομία, η οποία αναπαριστούσε την πράξη της πεολειχίας. Ευρισκόμενος σε σοκ έμεινα να τον κοιτάζω, μην πιστεύοντας ότι προχώρησε σε τέτοια ενέργεια, μπροστά μάλιστα και σε τρίτο πρόσωπο. Αντιλαμβανόμενος την έκπληξή μου, προχώρησε λέγοντας “το παίζεις παρθένα και θες να κάνεις και καριέρα εδώ μέσα”.

Ευθύς αποχώρησα από το καμαρίνι του εγκαλουμένου και πήγα στο καμαρίνι μου, όπου βρισκόταν οι φίλοι μου και ο αδερφός του ενός φίλου μου. Εκεί ξέσπασα σε κλάματα, καθώς με κατέκλυσαν αισθήματα ταπείνωσης και εξευτελισμού, νιώθοντας παγιδευμένος να υφίσταμαι απαξιωτικές συμπεριφορές προκειμένου να αποφύγω την απόλυσή μου, μία απόλυση την οποία δε θα μπορούσα να αντέξω από οικονομική άποψη.

Μέχρι το τέλος των εμφανίσεων στο κέντρο – ένα τέλος το οποίο ήρθε νωρίτερα του συμφωνηθέντος καθώς ακυρώθηκαν οι τελευταίες δύο προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 24 και στις 31 Μαΐου – δέχτηκα κάθε φορά που βρέθηκα στο κέντρο πίεση από το βοηθό σκηνοθέτη, ώστε να επισκεφτώ και πάλι το καμαρίνι του εγκαλουμένου, χωρίς όμως να υποκύψω ξανά. Τη Δευτέρα 26 Μαΐου και ενώ βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη δέχτηκα ένα μήνυμα από τον μαέστρο, ο οποίος με ρώτησε αν βρίσκομαι στην Αθήνα. Εν συνεχεία με κάλεσε στο κινητό μου, λέγοντάς μου ότι «είμαι με τον τραγουδιστή και σε θέλει μαζί με τον φίλο σου να σας πληρώσει για να σας π@@@ι». Εγώ αρκέστηκα να απαντήσω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό και να τερματίσω την κλήση μας. Αυτή ήταν και η τελευταία ενόχληση που είχα.

Η συμπεριφορά του εγκαλουμένου πληροί την ειδική υπόσταση του εν λόγω αδικήματος, καθώς αυτός, προέβη τόσο με χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα όσο και με προτάσεις που αφορούν σε τέλεση γενετήσιων πράξεων σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς μου. Τις ως άνω πράξεις, τέλεσε, μάλιστα εκμεταλλευόμενος το γεγονός της εργασιακής μου εξάρτησης με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αναξιοπρεπούς εργασιακού περιβάλλοντος και εγνώριζε ότι η ως άνω συμπεριφορά του προσέβαλλε τη γενετήσια αξιοπρέπειά μου, προέβη στην ως άνω προσβολή στα πλαίσια εργασιακής εξάρτησης».

Νωρίτερα, μιλώντας στην εκπομπή Βuongiorno, ο Στέφανος Παπαδόπουλος δήλωσε πως «ήταν μια αρκετά δύσκολη περίοδος για εμένα ψυχολογικά».

«Ήρθα στην Αθήνα για να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα, νομίζοντας ότι έχω μια καλή ευκαιρία, και βρέθηκα σε αυτή τη θέση. Τώρα βρήκα τη δύναμη για να προχωρήσω παρακάτω. Ας δείξουμε λίγη κατανόηση και σεβασμό γιατί κανείς δεν θα ήθελε το παιδί του να περάσει κάτι τέτοιο. Από το σπίτι μου δεν έμαθα να λέω ψέματα, ούτε να κάνω πράγματα στις πλάτες των άλλων».

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Λίγη ώρα προτού κατατεθεί η μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

«Ενεργώντας ως πληρεξούσιος δικηγόρος του εντολέως μου Γεωργίου Μαζωνάκη, δηλώνονται τα εξής:

Εξυφαίνεται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα ένα οργανωμένο σχέδιο εκβίασης σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, υποκινούμενο από συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, στις παράνομες απαιτήσεις των οποίων ο εντολέας μου δεν υπέκυψε.

Αρχικώς επιχειρήθηκε η εκβίασή του με την επίκληση ονομάτων κρατουμένων των φυλακών· πλην όμως, καθώς αυτή η προσπάθεια απέβη άκαρπη, στρατολογήθηκαν πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας ως ψευδομάρτυρες, αποφάσισαν να προβούν σε ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες περί δήθεν ανάρμοστης συμπεριφοράς του εντολέως μου.

Για το εν λόγω σχέδιο, ο εντολέας μου έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές και ειδικότερα στο Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι καταγγελίες που στρέφονται σε βάρος του εντολέως μου είναι απολύτως ψευδείς, ανυπόστατες και στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής και νομικής βάσης. Περίτρανη απόδειξη ότι αποτελούν τμήμα του ως άνω εγκληματικού σχεδίου συνιστά και ο χρόνος υποβολής της μήνυσης που τις περιλαμβάνει: κατατίθεται σήμερα, λίγες μόλις ώρες πριν από την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ τα καταγγελλόμενα γεγονότα φέρονται να έχουν τελεστεί τον Μάρτιο του 2025, η δε συγκεκριμένη χρονική επιλογή είχε προαναγγελθεί στα μέσα ενημέρωσης ήδη εδώ και περίπου 5 ημέρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον προσχηματικό και εκβιαστικό χαρακτήρα της ενέργειας αυτής.

Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη, είμαστε βέβαιοι ότι ο καταγγέλλων πολύ σύντομα θα αντιμετωπίσει σοβαρότατης ποινικής απαξίας κατηγορίες για συνέργεια στην εις βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη εκβίαση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του».

Μετά την κατάθεση της μήνυσης από τον Στέφανο Παπαδόπουλο, ο κ. Λυκούδης μίλησε στον ΣΚΑΪ, κάνοντας ξανά λόγο για εβιασμό του Γιώργου Μαζωνάκη από συγκεκριμένο επιχειρηματία αλλά και άλλα άτομα.

«Η καταγγελία στο αρμόδιο τμήμα εκβιαστών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος έχει γίνει αρκετές ημέρες πριν. Είναι επώνυμη η καταγγελία για συγκεκριμένους ανθρώπους, άρα δεν αποτελεί απάντηση στη σημερινή μήνυση καθώς έχει προηγηθεί αρκετές ημέρες πριν», ανέφερε αρχικά ο κ. Λυκούδης.

Στην καταγγελία αναφέρεται πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης εκβιάζεται για παράνομες απαιτήσεις, να καταβάλλει παράνομα χρηματικά ποσά που δεν τα οφείλει, σε επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου. Βεβαίως κατονομάζεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και έχει κληθεί από τις Αρχές», συνέχισε.

Οι εκβιαστές, όπως λέει ο δικηγόρος αρχικά «επικαλέστηκαν βαριά ονόματα των φυλακών με απειλές για δήθεν πράξεις βίας εναντίον του κ. Μαζωνάκη, ο ίδιος δεν ενέδωσε και η δεύτερη επιλογή τους ήταν να πούνε ‘περίμενε και θα δεις τι σε περιμένει σε επίπεδο ηθικής’. Και ακολούθησε αυτό».

«Πάνε 5 ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη που είναι σήμερα και καταθέτουν μια μήνυση για μια πράξη που φέρεται να έχει τελεστεί 9 μήνες πριν. Γιατί δεν πήγαν πριν έναν μήνα, δύο μήνες; Αλλά πηγαίνουν την ημέρα της πρεμιέρας. Είναι ο ορισμός της εκβίασης. Και μάλιστα, την προαναγγέλλεις την μήνυση την Κυριακή, ότι θα γίνει την Πέμπτη. Είναι μια προαναγγελθείσα καταγγελία. Είναι σχέδιο ή δεν είναι;», υπογράμμισε ο κ. Λυκούδης.