Δημήτρης Σαμόλης: «Σαν παιδί κι εγώ είχα υποστεί μπούλινγκ – Είχα την τύχη να μπορώ να θεραπεύσω ένα κομμάτι του τραύματος»

Ο Δημήτρης Σαμόλης ως παιδί είχε υποστεί εκφοβισμό, με το “τραύμα” να συνεχίζει να τον ακολουθεί. Ο ηθοποιός, με αφορμή το Athens Pride που σημειώθηκε το Σάββατο (13/06), στο οποίο συμμετείχε, καταδίκασε τις ομοφοβικές επιθέσεις και αναφέρθηκε στο μπούλινγκ που είχε δεχτεί εκέινος στα παιδικά του χρόνια.

Παρά τα όσα βίωσε όμως δηλώνει χαρούμενος που ως καλλιτέχνης κατάφερε να μετουσιώσει τα «τραύματά» του σε δημιουργία, ενώ με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας κατάφερε να τα θεραπεύσει σε μεγάλο βαθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι” μίλησε ο Δημήτρης Σαμόλης και στάθηκε στις ομοφοβικές επιθέσεις, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν εξαλειφθεί ολοκληρωτικά. «Οι ομοφοβικές επιθέσεις είναι ένα τραγικό φαινόμενο που, δυστυχώς, όσο περνάει ο καιρός πιστεύουμε ότι έχει εξαλειφθεί, αλλά κάθε τόσο βγαίνει στην επικαιρότητα και από ένα γεγονός. Μας φέρνει αντιμέτωπους με τον εκφοβισμό, με το μπούλινγκ, με τις επιθέσεις τις ομοφοβικές», σχολίασε.

Μεταφέροντας τη δική του εμπειρία, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι είχε υπάρξει θέμα μπούλινγκ, καταφέρνοντας να δώσει άλλη μορφή στις δύσκολες στγιμές που πέρασε. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Σαν μικρός κι εγώ είχα υποστεί μπούλινγκ. Είχα την τύχη όμως να είμαι σε ένα περιβάλλον, οι φίλοι μου οι μετέπειτα, έκανα ψυχοθεραπεία και μπόρεσα ένα κομμάτι αυτού του πράγματος να το θεραπεύσω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πάντα το τραύμα είναι τραύμα και το κουβαλάς. Και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί, όντας καλλιτέχνης, έχω τη δυνατότητα να το μετουσιώνω σε κάτι θετικό».