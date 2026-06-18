Μηχανάκι παρέσυρε παιδί στην Λάρισα – Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/6) με παράσυρση παιδιού από μηχανή στο κέντρο της Λάρισας. Μάλιστα, το βίντεο που δείχνει καρέ καρέ το ατύχημα στο κέντρο της θεσσαλικής πόλης σοκάρει.

Ειδικότερα, μηχανή παρέσυρε το παιδί με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματισμένο στο νοσοκομείο της Λάρισας. Το βίντεο του onlarissa.gr που απαθανατίζει τη στιγμή δείχνει την σοβαρότητα του τροχαίου.

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Μέσα σε μια στιγμή, το παιδί πετάγεται στη μέση του δρόμου ενώ το μηχανάκι δεν προλαβαίνει να κόψει ταχύτητα, το χτυπά και το παρασέρνει λίγα μέτρα πιο κάτω.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού παραμένει άγνωστη ενώ τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.