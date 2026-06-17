Θοδωρής Μαραντίνης: «Είναι ωραίο να βάζεις μια άνω τελεία, αυτό κάναμε με τους Οnirama»

Με αφορμή τη συνεργασία τους και τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις, ο Θοδωρής Μαραντίνης έκατσε μαζί με την Ευρυδίκη στον καναπέ του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Στο “τέλος” του Onirama αναφέρθηκε ο τραγουδιστής και είπε ότι πρόκειται για «μία άνω τελεία», η οποία έχει την προοπτικής μίας μελλοντικής επανασύνδεσης. «Σοφή» χαρακτήρισε ο Θοδωρής Μαραντίνης την κοινή απόφαση, αλλά και αρκετά δύσκολη, καθώς τα μέλη διάλεξαν να κάνουν ένα διάλειμμα πριν επέλθει η οποιαδήποτε φθορά στην ομάδα.

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«Το κατάλαβα για μένα ότι είναι ωραίο κάποια στιγμή, κάποια πράγματα να βάζεις μια άνω τελεία. Γιατί εγώ έτσι το λέω. Δεν είμαι άνθρωπος που πιστεύει πολύ ούτε στο “ποτέ”, ούτε στο “πάντα”. Οπότε, αυτό που μ’ αρέσει και να λέω και για τους Onirama και για τη φάση αυτή που έχει συμβεί τώρα, είναι ότι έχουμε βάλει μια άνω τελεία. Έκρινα ότι αυτό είναι καλό, χρήσιμο, ωφέλιμο, και ίσως και σοφό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω εγώ. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ για αυτή την απόφαση, όπως δυσκολεύτηκαν και τα παιδιά» ανέφερε αρχικά ο Θοδωρής Μαραντίνης.

«Μετά από τόσες δεκαετίες, νομίζω ότι έχει μια διαφορά με τις ερωτικές σχέσεις. Δηλαδή αυτό και έχει αποδειχτεί σε πολλές περιπτώσεις που πολλά συγκροτήματα έκαναν ένα κενό, μετά ξαναβρεθήκαν, έκαναν μεγαλύτερη καριέρα, έκαναν μικρότερη, δηλαδή είτε από συγκροτήματα πολύ μεγάλα στο εξωτερικό, όπως και εδώ, που μπορούν και επαναπροσδιορίζονται μαζί. Θεωρώ ότι είναι σοφό να μπορείς να αντιληφθείς πότε πρέπει κάτι να το σταματήσεις, και να μην σε σταματήσει. Και νομίζω ότι εμείς βρήκαμε το χρόνο και τη στιγμή που έπρεπε να το σταματήσουμε εμείς.

Κατάλαβα ότι αυτό εμένα, αυτή τη στιγμή, μου έχει δώσει μια ώθηση στο να ξαναπροσδιοριστώ. Οπότε αυτό μου βγάζει πολλή δημιουργικότητα. Και μου δίνει μια νέα φόρα. Μου αφήνει ένα περιθώριο μεγαλύτερο, γιατί δεν υπάρχει το πλαίσιο των Onirama, που έτσι κι αλλιώς ήταν, κάποια στιγμή σε περιορίζει με την καλή έννοια. Με την έννοια του ότι έχεις ένα στιλ και ένα χαρακτήρα. Και τώρα ουσιαστικά έχω ένα λευκό καμβά, αλλά με πολλά χρώματα μαζί μου, που μπορώ να ζωγραφίσω ό,τι θέλω» συμπλήρωσε ο καλλιτέχνης.