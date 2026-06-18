Με νάρθηκα στο χέρι η Μίνα Καραμήτρου μετά το σοβαρό ατύχημα στο Open – “Άγιο είχες” είπε ο Στραβελάκης (βίντεο)

Κανονικά στη θέση της, στο πλευρό του Νίκου Στραβελάκη, με τον οποίο συμπαρουσιάζουν την εκπομπή “10 παντού” στο Open εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης 18/6 η Μίνα Καραμήτρου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια χθες το μεσημέρι είχε ένα σοβαρό ατύχημα στις εγκαταστάσεις του Open, όταν εξερράγη κοντά της εξωτερική μονάδα κλιματισμού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

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Η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε με νάρθηκα στο ένα χέρι, με τον Νίκο Στραβελάκη να της λέει “Άγιο είχες, να τα λέμε αυτά. Μίνα, αν ήσουν πιο δίπλα, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ήμουν μπροστά, το είδα”.

Η ίδια σχολίασε με χιούμερ τη μουσική έναρξη της εκπομπής, λέγοντας στον συμπαρουσιαστή της “ήθελες να μην έρθω να βάλεις Μέγαρο Μουσικής”.

Σχετικά με το ατύχημα που είχε ανέφερε: “Όλα καλά, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, ατυχήματα συμβαίνουν, πάμε παρακάτω”. “Έχω μια ελαφρά δυσκολία να σηκώσω τα χέρια μου, θα έρθει η ώρα σε κανένα μήνα και θα σηκώσω τα χέρια μου” πρόσθεσε.

Πώς έγινε το ατύχημα της Μίνας Καραμήτρου

Νωρίτερα, η Τίνα Μεσσαροπούλου μετέφερε νεότερες πληροφορίες για το περιστατικό μέσω της εκπομπής Happy Day στον Alpha.

Όπως είπε, “λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, γύρω στη 1 το μεσημέρι, ακούστηκε ένας θόρυβος στην εξωτερική μονάδα κλιματισμού. Η Μίνα Καραμήτρου πήγε έξω να δει τι γίνεται και έγινε μια μικρή έκρηξη. Από το ωστικό κύμα τραυματίστηκε στο χέρι και στον ώμο. Στο χέρι έχει ένα μικρό κάταγμα και τον ώμο μια μικρή θλάση”.

Αμεσα στο πλευρό της έσπευσαν μέλη της οικογένειάς της και συνάδελφοί της, ενώ στις εγκαταστάσεις του Open μετέβη και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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Μάλιστα, ο Νίκος Στραβελάκης χθες δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική εκπομπή του στον Real FM, προκειμένου να είναι στο πλευρό της.