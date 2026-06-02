Gotham TV Awards 2026: Οι σειρές και οι ερμηνείες που σάρωσαν τα φετινά βραβεία

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η 3η ετήσια τελετή απονομής των τηλεοπτικών Βραβείων Gotham (Gotham Television Awards) στη Νέα Υόρκη.

Στη φετινή διοργάνωση τα βραβεία μοιράστηκαν σε διαφορετικές παραγωγές, με εξαίρεση τη σειρά «DTF St. Louis» του HBO Max, η οποία απέσπασε δύο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, κέρδισε στην κατηγορία «Καλύτερης Μίνι Σειράς ή Σειράς Ανθολογίας», ενώ τιμήθηκε με το Βραβείο «Β’ Ανδρικού Ρόλου» για την ερμηνεία του Ντέιβιντ Χάρμπουρ (David Harbour).

Στις κορυφαίες διακρίσεις της βραδιάς, το «Pluribus» του Apple TV+, με δημιουργό τον Βινς Γκίλιγκαν (Vince Gilligan) και με πρωταγωνίστρια τη Ρία Σίχορν (Rhea Seehorn), κατέκτησε το Βραβείο «Καλύτερης Νέας Δραματικής Σειράς».

Αντίστοιχα, στην κατηγορία «Καλύτερης Νέας Κωμικής Σειράς», νικητής αναδείχθηκε το «I Love LA» του HBO Max, το οποίο φέρει την υπογραφή της Ρέιτσελ Σένοτ (Rachel Sennott), η οποία κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026 τίμησαν τις καλύτερες νέες σειρές και ερμηνείες του 2025, σύμφωνα με το Deadline. Το HBO Max αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής οδηγώντας την κούρσα ανάμεσα στις πλατφόρμες με συνολικά πέντε βραβεία.

Ακολούθησε το Netflix, το οποίο, παρά το γεγονός ότι ηγούνταν των υποψηφιοτήτων με 22 συμμετοχές, απέσπασε τελικά τρεις διακρίσεις, ενώ το Hulu ήταν η μόνη άλλη πλατφόρμα που κατάφερε να κερδίσει περισσότερα από ένα βραβεία.

Η Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti) απέσπασε το Βραβείο «Καλύτερης Α’ Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά» για το «The Testaments» του Hulu, ενώ ο Μπαμπού Σισέι (Babou Ceesay) κέρδισε το Βραβείο «Καλύτερης Β’ Ερμηνείας σε Δραματική Σειρά» για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Alien: Earth» των FX/Hulu.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ των τιμητικών βραβείων η Κλερ Ντέινς (Claire Danes) έλαβε το Performer Tribute, η Κέρι Ουάσινγκτον (Kerry Washington) το Spotlight Tribute και η Μισέλ Φάιφερ (Michelle Pfeiffer) τιμήθηκε με το Legend Tribute. Οι Ματ και Ρος Ντάφερ (Matt & Ross Duffer) έλαβαν το Visionary Tribute για το έργο τους στο «Stranger Things» του Netflix που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, ενώ το καστ της σειράς «Love Story: JFK Jr. and Carolyn Bessette» τιμήθηκε με το Ensemble Tribute για τη συνολική ερμηνεία του.

Οι νικητές των Gotham TV Awards 2026

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: DTF St. Louis (HBO Max) Δημιουργός: Steven Conrad

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερη Α’ Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: Michael Shannon, «Death by Lightning» (Netflix)

Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Μίνι Σειρά ή Σειρά Ανθολογίας: David Harbour, «DTF St. Louis» (HBO Max)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερη Νέα Δραματική Σειρά: «Pluribus» (Apple TV) Δημιουργός: Vince Gilligan.

Καλύτερη Α’ Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Chase Infiniti, «The Testaments» (Hulu)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά: Babou Ceesay, «Alien: Earth» (FX/Hulu)

Καλύτερη Πρωτότυπη Ταινία (Τηλεοπτικής ή Streaming)»: «Reflection in a Dead Diamond» (Shudder), Σκηνοθεσία: Hélène Cattet, Bruno Forzani. Παραγωγός: Pierre Foulon Καλύτερη Ερμηνεία σε Πρωτότυπη Ταινία: Cory Michael Smith, «Mountainhead» (HBO Max)

Καλύτερη Νέα Σειρά Ντοκιμαντέρ»: «Katrina: Come Hell and High Water» (Netflix) Εκτελεστικοί παραγωγοί: Geeta Gandbhir, Spike Lee, Sam Pollard.

Καλύτερη Β’ Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Laurie Metcalf, «Big Mistakes» (Netflix)

Καλύτερη Α’ Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά: Tim Robinson, «The Chair Company» (HBO Max)

Καλύτερη Νέα Κωμική Σειρά»: «I Love LA» (HBO Max), Δημιουργός: Rachel Sennott