Η “καυτή” εμφάνιση της Ελένης Φουρέιρα στα MAD VMA 2026 – Παρουσίασε τη νέα της επιτυχία (βίντεο)
Με έντονες αναφορές στη θρυλική σκηνή του Flashdance
Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο εκρηκτικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής, ανεβαίνοντας στη σκηνή των MAD VMA 2026 και κλέβοντας την παράσταση.
Η δημοφιλής ερμηνεύτρια εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό look, φορώντας lingerie-inspired outfit, συνδυάζοντας δυναμισμό, αισθησιασμό και έντονη σκηνική ενέργεια.
Με τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση, παρουσίασε live τη νέα της επιτυχία Jackie O, ξεσηκώνοντας το κοινό με τη χορογραφία και την ένταση της performance.
@alex_selekos @Foureira – Jackie O’ – Live – Tae Kwon Do, Φάληρο – MAD VMA 2026 – 17-06-2026 #foureira #jackieo #madvma #greece #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – Alexandros Selekos
Μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η τραγουδίστρια κάθισε πάνω σε μια καρέκλα με ροδάκια, χαρίζοντας ένα σκηνικό που θύμισε κινηματογραφική αισθητική παλιού Hollywood, με έντονες αναφορές στη θρυλική σκηνή του Flashdance.
Η εμφάνισή της στα MAD VMA 2026 συζητήθηκε έντονα στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο τολμηρά και δυναμικά acts της φετινής διοργάνωσης.
Για ακόμη μία φορά, η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε πως ξέρει καλά πώς να δημιουργεί viral στιγμές και να κρατά τα βλέμματα στραμμένα πάνω της.
πηγή στην Google
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