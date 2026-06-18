Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα της 8ης ημέρας με Τσεχία, Ελβετία και Καναδά – Τα κανάλια των αγώνων
Οι ώρες των αναμετρήσεων
Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται σε αμείωτο ρυθμό με την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων να ξεκινάει από το απόγευμα της 18ης Ιουλίου 2026.
Το προγραμμα ξεκινάει στις 19:00 με την αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική και κλείνει στις 04:00 με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Στο ενδιάμεσο έχουμε τους αγώνες Ελβετία – Βοσνία (22:00) και Καναδάς – Κατάρ (01:00).
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:
–19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική / ΕΡΤ2
–22:00 Ελβετία – Βοσνία – Ερζεγοβίνη / ΕΡΤ 2
–01:00 Καναδάς – Κατάρ / ΕΡΤ2
–04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα / ΕΡΤ1
πηγή στην Google
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