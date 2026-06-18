Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα της 8ης ημέρας με Τσεχία, Ελβετία και Καναδά – Τα κανάλια των αγώνων

Το Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται σε αμείωτο ρυθμό με την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων να ξεκινάει από το απόγευμα της 18ης Ιουλίου 2026.

Το προγραμμα ξεκινάει στις 19:00 με την αναμέτρηση της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική και κλείνει στις 04:00 με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Στο ενδιάμεσο έχουμε τους αγώνες Ελβετία – Βοσνία (22:00) και Καναδάς – Κατάρ (01:00).

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Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026:

–19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική / ΕΡΤ2

–22:00 Ελβετία – Βοσνία – Ερζεγοβίνη / ΕΡΤ 2

–01:00 Καναδάς – Κατάρ / ΕΡΤ2

–04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα / ΕΡΤ1