Αθηνά Οικονομάκου: Πρώτη μέρα στο σχολείο για τα παιδιά της, Μάξιμο & Σιέννα – Η τρυφερή της ανάρτηση

Η 11η Σεπτεμβρίου σήμανε την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς για χιλιάδες μαθητές, ανάμεσά τους και τα παιδιά της Αθηνάς Οικονομάκου και του Φίλιππου Μιχόπουλου, Μάξιμος και Σιέννα. Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή μέρα, γεμάτη χαρά και προσμονή.

Ιδιαίτερα δραστήρια στα social media, η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες βλέπουμε τον Μάξιμο και τη Σιέννα να ποζάρουν με τις σχολικές τους τσάντες, έτοιμοι για τη νέα τους περιπέτεια στη γνώση. Η τρυφερή αυτή ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος από likes και σχόλια από φίλους και θαυμαστές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Τα «καυτά» φιλιά και οι αγκαλιές σε βραδινή τους έξοδο (pics)

Στη λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα, η ηθοποιός απέστειλε τις ευχές της σε όλους, γράφοντας: «Κάθε Σεπτέμβρης φέρνει νέες αρχές… Καλή σχολική χρονιά με υγεία, υπομονή και όμορφες στιγμές σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς».

Η Αθηνά Οικονομάκου, με αυτόν τον τρόπο, υποδέχθηκε το νέο κεφάλαιο στη ζωή των παιδιών της, ενώ παράλληλα έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε: