Νατσιός: Επικίνδυνο το παιχνίδι με την ευρωπαϊκή εισαγγελία
Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Νίκης
«Ο κ. Μητσοτάκης παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι με τους θεσμούς, όταν ισχυρίζεται ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι μεγάλη αθλιότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.
«Εάν δεν το κατάλαβε, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διώκονται δικοί του βουλευτές και στελέχη, η Ελλάδα διασύρθηκε διεθνώς και θα πληρώσει υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Γι΄αυτήν την ντροπή θα ζητήσει συγνώμη ο κ. Πρωθυπουργός από τους Έλληνες πολίτες;» πρόσθεσε.
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