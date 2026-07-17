Νατσιός: Επικίνδυνο το παιχνίδι με την ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Ο κ. Μητσοτάκης παίζει ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι με τους θεσμούς, όταν ισχυρίζεται ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι μεγάλη αθλιότητα», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός.

«Εάν δεν το κατάλαβε, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διώκονται δικοί του βουλευτές και στελέχη, η Ελλάδα διασύρθηκε διεθνώς και θα πληρώσει υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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Γι΄αυτήν την ντροπή θα ζητήσει συγνώμη ο κ. Πρωθυπουργός από τους Έλληνες πολίτες;» πρόσθεσε.