Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα στο Survivor

Σε κλίμα συγκίνησης και με περίσσεια δύναμη ψυχής, ο Σταύρος Φλώρος, επέστρεψε στη χώρα μας, δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Ο φετινός μεγάλος νικητής του Survivor, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση και το έπαθλο των 250.000 ευρώ, πάτησε ξανά σε ελληνικό έδαφος, αφήνοντας πίσω του τις πιο σκοτεινές εβδομάδες της περιπέτειάς του.

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Η ζωή του νεαρού παίκτη άλλαξε δραματικά κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον Άγιο Δομίνικο, όταν, κάνοντας ψαροντούφεκο, τραυματίστηκε εξαιρετικά σοβαρά.

Η σοβαρότητα της κατάστασής του οδήγησε τελικά στον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Αμέσως μετά το χειρουργείο, ο Σταύρος Φλώρος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, όπου και υποβλήθηκε στις πρώτες κρίσιμες θεραπείες αποκατάστασης.

Το μήνυμα αισιοδοξίας μέσα από το αεροδρόμιο

Την επιστροφή του στην Ελλάδα επέλεξε να μοιραστεί ο ίδιος με τους διαδικτυακούς του φίλους, αναρτώντας μια άκρως συγκινητική φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στο στιγμιότυπο που δημοσίευσε, ο Σταύρος Φλώρος εικονίζεται χαμογελαστός, καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο εντός του αεροδρομίου.

Η έκφραση του προσώπου του και η στάση του στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα ψυχικού σθένους, αποδεικνύοντας ότι παρά το βαρύ πλήγμα, είναι έτοιμος να παλέψει για τη ζωή του με την ίδια ακριβώς μαχητικότητα που επέδειξε και στους στίβους μάχης του παιχνιδιού.

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H ανάρτησή του προκάλεσε άμεσα ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης και αγάπης από το κοινό, το οποίο στάθηκε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του στην Αμερική και συνεχίζει να τον στηρίζει στο νέο του ξεκίνημα.