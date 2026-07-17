Ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τζόλη στην Άρσεναλ ο προπονητής της Κλαμπ Μπριζ – «Ανταμείβεται υπογράφοντας σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους»

Ο Χρήστος Τζόλης αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Άρσεναλ, με την επίσημη ανακοίνωση της μεγάλης μεταγραφής να είναι προ των πυλών.

Ο προπονητής της Κλαμπ Μπριζ με δηλώσεις του μετά το φιλικό με την Χέρενφεϊν ουσιαστικά ανακοίνωσε τη μετακόμιση του Χρήστου Τζόλη στους Λονδρέζους.

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«Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτόν, αλλά και λυπημένος για τον εαυτό μου επειδή χάνουμε έναν πραγματικά κορυφαίο παίκτη. Είμαι πεπεισμένος ότι αν πάρει λεπτά συμμετοχής θα δείξει και στην Premier League ότι αξίζει να παίξει εκεί» είπε αρχικά ο Ιβάν Λέκο για να προσθέσει:

🗣️ | Christos Tzolis verlaat Club Brugge en trekt naar Arsenal! 🔴🇬🇷



De eerste reactie van Ivan Leko. 👇 pic.twitter.com/xyFxJLhDIY— DAZN België (@DAZN_BENL) July 17, 2026

«Είναι ένα καλό μάθημα για όλους τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Στο ποδόσφαιρο, πρέπει να δουλεύεις σκληρά. Σταμάτα να μιλάς και δούλεψε. Προσπάθησε να βελτιώνεσαι κάθε μέρα, ακριβώς όπως έκανε ο Χρήστος εδώ καθημερινά. Είναι ένα φανταστικό παράδειγμα για πολλούς.

🛑One last look back at Club Brugge.



Next stop: London for Christos Tzolis’ Arsenal medical. 🇬🇷✈️ pic.twitter.com/AT5zCRyue0— 🚨ARSENAL FAMILY🟥 (@Kendall__ice) July 17, 2026

Συχνά ήταν ο πρώτος που έρχονταν στο προπονητικό κέντρο και ο τελευταίος που έφευγε. Κάθε προπόνηση ήταν για εκείνον σαν ένας αγώνας. Δίνει τα πάντα για να κάνει κάτι στην καριέρα του και τώρα ανταμείβεται, καθώς υπέγραψε σε έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ευρώπη».