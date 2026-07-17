Ισπανία: H Wall Street, το Ντουμπάι και τα κρυπτονομίσματα – Πώς ένα κοντέινερ αποκάλυψε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος

Σε μια από τις μεγαλύτερες αποκαλύψεις προχώρησαν οι Αρχές της Ισπανίας μετά από τον εντοπισμό ενός κοντέινερ με 13 τόνους κοκαΐνης στο λιμάνι της Αλχεθίρας το φθινόπωρο του 2024.

Η επακόλουθη έρευνα όπως αναφέρει το Bloomberg αποκάλυψε αυτό που οι αρχές ισχυρίζονται ότι ήταν ένα χρηματοοικονομικό δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα χρήματος, φτάνοντας μέχρι τους ιδρυτές μιας εταιρείας εξαγορών ειδικού σκοπού στο Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια, η οποία συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μόλις πέρυσι.

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Η υπόθεση έχει όλα τα συστατικά μιας ταινίας: έναν βαρόνο ναρκωτικών, έναν διεφθαρμένο ανώτερο αστυνομικό με εκατομμύρια σε μετρητά κρυμμένα στους τοίχους του, και δεσμούς με την ισπανική βασιλική οικογένεια.

🚨 BREAKING: The U.S. Coast Guard has intercepted nearly 10,000 pounds of cocaine off the coast of Ecuador in a major counter-narcotics operation.



The massive seizure—worth an estimated $73.7 million and weighing more than 4.5 metric tons—marks one of the largest drug busts in… pic.twitter.com/eqJFNVjC29— Commentary 🇺🇸 Tom Homan (@HomanNews) July 16, 2026

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί είναι επίσης εντυπωσιακοί στον τρόπο με τον οποίο συνδέουν τους χρηματοδότες με διασυνδέσεις στη Wall Street, μια ιρλανδική fintech που διαπραγματεύεται κρυπτονομίσματα, πολυτελή ακίνητα στο Ντουμπάι και πολλαπλούς υπεράκτιους δανειστές.

Οι λεπτομέρειες αποκαλύπτονται σε προδικαστικά έγγραφα που έχουν ετοιμαστεί για το δικαστήριο από τους ερευνητές στη Μαδρίτη. Οι φερόμενοι ως πρωταγωνιστές κατονομάστηκαν επίσημα ως ύποπτοι. Σε κανέναν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ισπανία: Το προφίλ του Ιγνάσιο Τόραν που είναι στο επίκεντρο του δικτύου

Στο επίκεντρο του δικτύου βρίσκεται ένας ύποπτος για διακίνηση ναρκωτικών, ονόματι Ιγνάσιο Τόραν, σύμφωνα με τους ερευνητές. Περιγραφόμενος ως οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης με τάση για πολυτελή ρολόγια, κάποια στιγμή σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή.

ESPAÑA DESMANTELA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRÁFICO Y LAVADO DE DINERO



🇪🇸| La incautación récord de 13 toneladas de cocaína en España permitió desarticular una amplia estructura financiera vinculada al narcotráfico.



Como parte de la investigación, las autoridades… pic.twitter.com/2MO87n633S ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 15, 2026

Φέρεται να εργαζόταν γι’ αυτόν ο Όσκαρ Σάντσες, ο οποίος κατά την εποχή της έρευνας για την υπόθεση κοκαΐνης το 2024 ήταν επικεφαλής της μονάδας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος της εθνικής αστυνομίας. Ο Σάντσες είναι ύποπτος ότι χρησιμοποίησε τη θέση του για να βοηθήσει τους διακινητές. Όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι του Σάντσες, βρήκε 20 εκατομμύρια ευρώ (22,9 εκατομμύρια δολάρια) κρυμμένα στους τοίχους του σπιτιού του, ανέφεραν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Τόραν και ο Σάντσες βρίσκονται στην Ισπανία και προφυλακίστηκαν. Ένας δικηγόρος του Τόραν αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο δικηγόρος του Σάντσες δεν αρνήθηκε ότι βρέθηκαν χρήματα στο σπίτι του πελάτη του, αλλά αμφισβήτησε τη νομιμότητα και τη διαδικασία των κατηγοριών εναντίον του. Τα μηνύματα που χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα, αποκτήθηκαν χωρίς τις απαραίτητες δικαστικές εντολές, για παράδειγμα, είπε ο δικηγόρος.

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Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Τόραν απασχολούσε επίσης τον Φρανθίσκο ντε Μπουρμπόν, γιο ενός δούκα και μακρινό ξάδερφο του βασιλιά Φελίπε της Ισπανίας, και τον Κέταν Σεθ, έναν Αμερικανό επενδυτή με έδρα μια έπαυλη στην πολυτελή γειτονιά Ντόβερ Σορς του Νιούπορτ Μπιτς.

Οι ερευνητές λένε ότι ο Σεθ και ο ντε Μπόρμπον ήταν διευθύνοντες εταίροι στην Alpha Trading, μια καλιφορνέζικη εταιρεία που διοχέτευε τα χρήματα του Τόραν από ναρκωτικά από υπεράκτιους λογαριασμούς σε τράπεζα στον Παναμά.

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Δεν είναι σαφές πώς ο Seth και ο de Borbon συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αλλά ίδρυσαν την Alpha Trading το 2012, περιγράφοντάς την ως «κορυφαία εταιρεία ολοκληρωμένης προμήθειας και μάρκετινγκ εμπορευμάτων» με γραφεία στη Νέα Υόρκη, τη Μαδρίτη και το Μαϊάμι.

Ο Σεθ είχε άλλα ενδιαφέροντα. Διαχειριζόταν πολλά καταστήματα αποστολής της UPS στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2010, αλλά ενεπλάκη σε διαμάχες με ιδιοκτήτες ακινήτων που οδήγησαν σε δικαστικές αποφάσεις για ανεξόφλητους λογαριασμούς άνω των 300.000 δολαρίων, σύμφωνα με νομικά έγγραφα.

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A 13-ton haul of cocaine disguised as bananas exposes alleged links between US financiers, luxury Dubai real estate and a crypto-trading Irish fintech.



Alex Morgan explains https://t.co/Fe8IMvzRRp pic.twitter.com/JjtMBNGG3d— Bloomberg TV (@BloombergTV) July 17, 2026

Το 2025, ο Σεθ και ο Ντε Μπουρμπόν ίδρυσαν την Blue Acquisition Corp ως εταιρεία εξαγορών ειδικού σκοπού (SPAC), με στόχο κέντρα δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη. Ο Wesley Clark, πρώην στρατηγός τεσσάρων αστέρων του Αμερικανικού Στρατού, έγινε πρόεδρος της Blue.

Η εταιρεία, η οποία αναφέρει ως έδρα της το σπίτι του Σεθ στο Νιούπορτ Μπιτς, συγκέντρωσε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Ιούνιο μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς και προχώρησε σε μια συμφωνία για την απόκτηση ενός κέντρου δεδομένων στους Καταρράκτες του Νιαγάρα.

Η BTIG, η επενδυτική τράπεζα που εξαγοράζεται από την US Bancorp, βοήθησε στην οργάνωση της αρχικής δημόσιας προσφοράς, ενώ μερικά από τα μεγαλύτερα hedge funds της Wall Street, συμπεριλαμβανομένων των Sona Asset Management και LMR Partners, συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων μετόχων της εταιρείας σήμερα. Εκπρόσωποι των BTIG, Sona και LMR αρνήθηκαν να σχολιάσουν αυτό το άρθρο.

Ο Μπλου δεν κατονομάζεται από τους ερευνητές ούτε κατηγορείται για κάποια παράβαση. Ο Σεθ παραιτήθηκε από την εταιρεία στις 9 Ιουνίου για αυτό που η εταιρεία περιέγραψε ως «οικογενειακούς λόγους», σύμφωνα με ένα έγγραφο που κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές. Ο νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Μπλου, Ντέιβιντ Μπάουερ, δήλωσε ότι ο Σεθ «δεν συνδέεται πλέον» με την εταιρεία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα. Ο Ντε Μπόρμπον διετέλεσε ειδικός σύμβουλος της Μπλου και ο ρόλος του τερματίστηκε τον Φεβρουάριο, δήλωσε ο Μπάουερ μέσω email.

«Βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο όπου απλώς αναφέρεις την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων και όλοι θέλουν να μπουν», δήλωσε ο Ματ Τατλ, ο οποίος επιβλέπει 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια ως Διευθύνων Σύμβουλος της Tuttle Capital Management με έδρα το Ρίβερσαϊντ του Κονέκτικατ. «Έχω δει κάποια περίεργα πράγματα στον κόσμο των SPAC, αλλά αυτό είναι το πρώτο μου συμβάν».

Ο Σεθ έχει κληθεί να καταθέσει, αν και ζήτησε αναβολή μέσω των δικηγόρων του και τώρα έχει προγραμματιστεί να δικαστεί τον Σεπτέμβριο. Πρόσφατα ζήτησε επίσης την άρση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Ο Seth δεν απάντησε σε πολλά email και τηλεφωνήματα που ζητούσαν σχόλια ή σε επιστολή που άφησε στη διεύθυνσή του στο Newport Beach. Ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ντε Μπουρμπόν κρατούνταν στην Ισπανία και έκτοτε αφέθηκε ελεύθερος. Ο δικηγόρος του αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει. Η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο λόγω του μεγέθους της έρευνας για τα ναρκωτικά, αλλά και λόγω της αρχαιότητας του Σάντσες, μαζί με τον φερόμενο ρόλο επενδυτικών δομών, εταιρειών fintech, κρυπτονομισμάτων και διεθνών εταιρειών, σύμφωνα με την Ανέτ Ίντλερ, καθηγήτρια παγκόσμιας ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία έχει μελετήσει τις παράνομες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Οι επιτυχημένοι παράνομοι επιχειρηματίες εξαρτώνται από τις νόμιμες αγορές, τους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, τις εταιρείες logistics και τις εταιρικές δομές για να αποκρύψουν τα παράνομα έσοδα», είπε. «Η γκρίζα ζώνη μεταξύ νόμιμης και παράνομης οικονομικής δραστηριότητας είναι ακριβώς εκεί που ευδοκιμούν πολλές εξελιγμένες εγκληματικές οργανώσεις».

Η σύλληψη στο ισπανικό λιμάνι της Αλχεθίρας ακολούθησε μια άλλη που αφορούσε 1,6 τόνους κοκαΐνης τον Μάιο του 2021. Και οι δύο εισήχθησαν στην Ισπανία από τη Νότια Αμερική καμουφλαρισμένες ανάμεσα σε εισαγωγές φρούτων και με συνολική αγοραία αξία άνω των 350 εκατομμυρίων ευρώ, ισχυρίζονται οι αρχές.

Αργότερα, όταν οι ερευνητές εξέτασαν τα προσωπικά τηλεφωνικά αρχεία του Σάντσες, διαπίστωσαν ότι άλλοι 58 τόνοι είχαν εισαχθεί λαθραία στην Ισπανία μεταξύ 2020 και 2024. Αυτό θα ανερχόταν σε λιανική αξία 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με βάση μια μέση τιμή 60 δολαρίων ανά γραμμάριο, σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Φελτράν, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι, ο οποίος μελετά τα εγκληματικά δίκτυα.

Τέτοια περιστατικά δεν είναι πλέον σπάνια, καθώς ένα ολοένα και πιο εξελιγμένο δίκτυο μεσαζόντων καθιστά την προμήθεια του ναρκωτικού ευκολότερη και φθηνότερη και το ξέπλυμα των εσόδων από αυτό ομαλότερο, είπε. «Η διαμεσολάβηση οδηγεί τόσο στην αύξηση της παραγωγής όσο και στην κατανάλωση», δήλωσε ο Φέλτραν.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο επικεφαλής της συμμορίας είναι ο Τόραν. Φέρεται να δημιούργησε ένα δίκτυο εταιρειών χαρτοφυλακίου στην Ισπανία και στο εξωτερικό, οι περισσότερες από τις οποίες ανήκαν επίσημα σε βιτρίνες. Όταν συνελήφθη, ήταν ιδιοκτήτης δύο ισπανικών ομίλων χαρτοφυλακίου και επρόκειτο να ξεκινήσει τη λειτουργία ενός τρίτου.

Η αστυνομία εκτιμά ότι ο Τόραν κατείχε ακίνητα, κυρίως στο Ντουμπάι, μέσω αυτών των εταιρειών χαρτοφυλακίου. Σε αυτά περιλαμβανόταν μια έπαυλη αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ στο οικιστικό συγκρότημα W στο Παλμ Τζουμέιρα και άλλα ακίνητα αξίας 11 εκατομμυρίων ευρώ στην πόλη. Αναφερόταν σε αυτά σε μηνύματα ως «τα σπίτια μου», ανέφεραν οι ερευνητές.

Πέρα από αυτό, η συμμορία του Τόραν είχε δύο υπεράκτια οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός στον Παναμά, όπου διατηρούσε λογαριασμό μεσεγγύησης στην Atlas Bank. Ενώ οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να κατασχέσουν μετρητά ή κρυπτονομίσματα, εκτιμούν ότι είχε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ σε bitcoin κατά τη στιγμή της σύλληψής του.

Η συμμορία χρησιμοποιούσε τόσο αυτοκίνητα όσο και κρυπτονομίσματα για να μεταφέρει χρήματα σε όλο τον κόσμο. Βασιζόταν σε Bitcoin, Tether και δολάριο VXL, και για να ξεπλύνει τα χρήματα η συμμορία χρειαζόταν τράπεζες. Εκεί μπήκαν στο παιχνίδι η Ιρλανδία, ο Παναμάς και το Σάο Τομέ και Πρίνσιπε.

Ο ρόλος μιας ιρλανδικής χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Υπήρχε επίσης μια ιρλανδική εταιρεία με την ονομασία ET Fintech Europe, η οποία ανήκε στον de Borbon και σε αρκετούς άλλους υπόπτους, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η ET Fintech «ελέγχεται άμεσα από την εγκληματική οργάνωση», είπαν.

Η Alina Burnard, μέτοχος και διευθύντρια της ET Fintech, αρνήθηκε ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος. Οι ισπανικοί ισχυρισμοί «παραποιούν ουσιωδώς τον σκοπό και τις δραστηριότητες» της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε για την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ψηφιακής τραπεζικής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Burnard συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα, είπε.

Υπήρχαν επίσης δύο οντότητες στο Σάο Τομέ που, σύμφωνα με τους ερευνητές, παρουσιάζονταν στο διαδίκτυο ως τράπεζες, αν και δεν είναι εγγεγραμμένες στην τοπική οικονομική αρχή. Στο ξέπλυμα χρήματος, τέτοιοι οργανισμοί είναι γνωστοί ως «ενσωματωμένες τράπεζες», οι οποίες διενεργούν συναλλαγές για πελάτες που χρησιμοποιούν λογαριασμούς σε μεγαλύτερες τράπεζες. Στόχος είναι η προστασία της ταυτότητας του πραγματικού πελάτη.

Όλοι αυτοί οι δανειστές ήταν κεντρικοί στην οργάνωση του Toran. Σε ένα άμεσο μήνυμα το 2023, ένας στενός συνεργάτης του Toran και ο κύριος οικονομικός διευθυντής του είπε ότι «όλα προέρχονται από αυτές τις τράπεζες» και «από εκεί πηγαίνουν» σε άλλα μέρη.

Ένα άλλο βήμα στο χρηματοοικονομικό σχέδιο ήταν το άνοιγμα ενός λογαριασμού μεσεγγύησης σε έναν άλλο πιστωτή στον Παναμά, την Atlas Bank. Τουλάχιστον οκτώ άτομα κατονομάζονται στα ισπανικά δικαστικά έγγραφα ως εμπλεκόμενα στην οργάνωση του Παναμά. Ο λογαριασμός μεσεγγύησης είχε ως θεματοφύλακα την Alpha Trading, την εταιρεία που διοικούσαν οι Seth και de Borbon.

Η Alpha Trading συμμετείχε στις μεταφορές μέσω ενός «σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου», σύμφωνα με τους ερευνητές. Δεν προσδιορίζουν το μέσο.

Οι «πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρχές του Παναμά επιβεβαιώνουν τις επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος», ανέφεραν οι ερευνητές. Όλο το σχέδιο είχε ως στόχο «να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων, καθώς και την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου» και να δώσει «μια εντύπωση νομιμότητας στη συναλλαγή».