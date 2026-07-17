«Σφυροκοπούν» το Ιράν για έβδομη διαδοχική νύχτα οι ΗΠΑ – Τα σχέδια του Τραμπ για μαζική επίθεση

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν απόψε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι αμερικανικές δυνάμεις «εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), για έβδομη διαδοχική νύχτα», με στόχο να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες του ιρανικού στρατού».

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CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction.— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ξανάρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου.

Axios: Οι ΗΠΑ στέλνουν δεκάδες αεροπλάνα στο Ισραήλ και ετοιμάζουν κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν

Σε τροχιά επικίνδυνης στρατιωτικής κλιμάκωσης εισέρχονται οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του δικτύου Axios, οι οποίες βασίζονται σε μαρτυρίες Αμερικανών και Ισραηλινών αξιωματούχων, η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Τελ Αβίβ για την άμεση αποστολή δεκάδων επιπλέον αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως προάγγελος μιας σημαντικής επέκτασης των αμερικανικών αεροπορικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι, μετά την κρίσιμη συνεδρίαση της προηγούμενης Τρίτης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πλέον ένα πολύ ευρύτερο και πιο επιθετικό επιχειρησιακό πλάνο.

Αυτό ξεπερνά τα μέχρι σήμερα στοχευμένα πλήγματα γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

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Στο τραπέζι των επιλογών του Αμερικανού προέδρου βρίσκονται πλέον πλήγματα υψηλού ρίσκου:

Υποδομές Ζωτικής Σημασίας: Στοχευμένες επιθέσεις σε ιρανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

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Πυρηνικό Πρόγραμμα: Νέος γύρος βομβαρδισμών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, με σκοπό να αποκοπεί πλήρως η πρόσβαση της χώρας σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

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Αν και οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν επικυρωθεί, πηγές από την Ουάσινγκτον και το Τελ Αβίβ εκτιμούν ότι το «πράσινο φως» για την επιχείρηση ενδέχεται να δοθεί εντός των επόμενων 24ώρων, με πρωταρχικό στόχο να εξαναγκαστεί το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να υποχωρήσει στις αμερικανικές απαιτήσεις.