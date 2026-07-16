Μάρω Κοντού: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο πάνω στην σκηνή

Η Μάρω Κοντού αποτέλεσε παράδειγμα για τους ηθοποιούς των επόμενων γενιών και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέλεξε να αποχαιρετήσει την σπουδαία ηθοποιό πάνω στο σανίδι.

Ό ίδιος έχοντας συνεργαστεί με την Μάρω Κοντού πριν δέκα χρόνια στο μιούζικαλ ΝΙΝΕ θέλησε να στείλει το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Συγκεκριμένα, μετά το τέλος της παράστασης «Υπηρέτης δυο αφεντάδων» στην Ηγουμενίτσα, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έχοντας όλο τον θίασο γύρω του, ζήτησε από το κοινό να τραγουδήσουν «Πες μου μια λέξη», της Μάρως Κοντού και του Δημήτρη Χορν, ως φόρο τιμής προς το πρόσωπο της αείμνηστης ηθοποιού.

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«Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη. Μια νύχτα πολύ όμορφη. Αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε όλοι μας, και εμείς και εσείς, έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της όλοι μας, και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς έναν τέτοιο άνθρωπο, που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας και της μεγαλύτερης.

Σκεφτήκαμε να ζητούσαμε ενός λεπτού σιγή, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε, όλοι μαζί να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν» είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Στο αντίστοιχο βίντεο που δημοσίευσε στα social media έγραψε: «Για σένα Μάρω !! Το θέατρο κι Όλος ο κόσμος σε τραγουδά!!!». Η Μάρω Κοντού έφυγε από τη ζωή χθες (15/7) σε ηλικία 92 ετών.

Σε ανάρτηση την Τετάρτη (15/7), ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος έγραψε: «Θα μου λείψουν τα μηνύματά σου και οι ευχές σου με το που άλλαζε ο χρόνος 00.05. Καλό σου ταξίδι μητέρα».