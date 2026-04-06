Στην εκπομπή «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ βρέθηκε καλεσμένος ο Άρης Μουγκοπέτρος το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μίλησε ανοιχτά για το σοβαρό ατύχημα με την κροτίδα που του διέλυσε το χέρι του πριν από ακριβώς έναν χρόνο.

Ο γνωστός μουσικός περιέγραψε τον προσωπικό του Γολγοθά, τις επίπονες προσπάθειες που κατέβαλε για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και τη συγκίνηση για τη δική του «Ανάσταση», η οποία σηματοδοτεί τη μεγάλη του επιστροφή στον δρόμο της μουσικής.

Όλα όσα είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος

«Θέλω να πω, αυτό που θα αναφέρω τώρα αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν έχω πει πάλι δημόσια. Με οδήγησαν πραγματικά οι προσευχές μου, ο πνευματικός μου, στο να πάρω αυτή την απόφαση και για να βρω την ηρεμία μέσα μου. Αυτό που έκανα, ήταν να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, που επικαλείται κάποτε «αδελφικός μου φίλος», έτσι έβγαινε και έλεγε. Και αυτό θέλησα να το κάνω για δύο λόγους.

Για μένα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα και να πω και την αλήθεια από τότε έχω ηρεμήσει που πήρα αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση την πήρα πριν δυο εβδομάδες. Έχουν μιλήσει οι δικηγόροι μεταξύ τους και το έχουμε διευθετήσει ούτως ώστε να πάρει το δρόμο αυτό. Έχει κάνει κι αυτός κάποιες μηνύσεις, θέλει να τις κρατήσει, να απολογηθώ και για αυτές, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Εγώ, αυτό που είναι να κάνω, είναι ότι θέλω να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες…

Ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Τα περιμένω όλα από όλους. Οπότε, αν θέλει ας το συνεχίσει, ας το συνεχίσει. Εγώ από τη μεριά μου δεν συνεχίζω κάτι, γιατί το χέρι μου δεν θα ‘ρθει πίσω. Θα μπορούσα να πάρω και εγώ κάποια χρήματα, να τα πάρουν οι δικηγόροι, να τα πάρουν όλοι οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη αμοιβή σε μένα αυτή τη στιγμή είναι το να βρω εμένα και να ηρεμήσει η ψυχή μου.

Και ήδη έχει ηρεμήσει η ψυχή μου, από τότε που πήρα αυτή την απόφαση. Και οι δύο λόγοι που με οδήγησαν σε αυτό, είναι: Το ένα ότι έχει περάσει ένας χρόνος όπως είπαμε και προηγουμένως, και αν θέλεις μπορώ να το πω και σαν ένα σημάδι από το Θεό. Δηλαδή ότι δεν έχει γίνει καμία κίνηση, τίποτα, από την ελληνική δικαιοσύνη.

Που εγώ έχω να πω τα καλύτερα για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί πρόσφατα με δικαίωσε σε κάτι πολύ σημαντικό για εμένα και την προσωπική μου ζωή. Αλλά θεωρώ σαν σημάδι από τον Θεό ότι ένα χρόνο ακόμη και τώρα είμαι εγώ ο κατηγορούμενος, που έθεσα σε κίνδυνο τους ανθρώπους που υπήρχαν εκεί, και λογικά –και σωστό είναι αυτό–, και δεν είδα κάποια κίνηση γι’ αυτόν δηλαδή, που έχει αναφέρει και ο ίδιος.

Δηλαδή ότι “του έδωσα την κροτίδα αλλά την βρήκα κάτω” και άλλες λεπτομέρειες… Λοιπόν. Και θεώρησα από τον Θεό ένα σημάδι ότι πρέπει να προχωρήσεις. Εγώ, αυτό που θέλω να πω είναι ότι… θέλω, ο Θεός, να συγχωρέσει και αυτόν, και να τον κάνει να μετανιώσει γι’ αυτό που έκανε σε έναν συνάνθρωπό του. Και μάλιστα σε έναν αδελφικό του φίλο, όπως ανέφερε.

Και να τον κάνει να μετανιώσει. Και να συγχωρεθεί γι’ αυτό που μου έκανε. Και δεν θέλω να το συνεχίσω καθόλου πραγματικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ηρεμήσω, να βρω τη γαλήνη μου, να ασχοληθώ με τα κορίτσια μου και με μένα», αποκάλυψε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Η εξομολόγηση για την οικονομική του κατάσταση

«Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή! Αλλά θέλω με το που αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει. Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε.

Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Θυμίζουμε ότι το σοβαρό ατύχημα του Άρη Μουγκοπέτρου έγινεν πριν έναν χρόνο στα Τριπόταμα Αχαΐας, κατά τη διάρκεια ενός παραδοσιακού γλεντιού.

Ενώ ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου συμμετείχε στους εορτασμούς, μια κροτίδα εξερράγη στα χέρια του πριν προλάβει να την απομακρύνει. Η έκρηξη ήταν εξαιρετικά σφοδρή, προκαλώντας του βαρύτατο τραυματισμό στο δεξί χέρι και οδηγώντας στον ακρωτηριασμό δύο δακτύλων (του αντίχειρα και του δείκτη).