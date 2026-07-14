Αδιανόητο περιστατικό στην Αττική Οδό: Οδηγός με υπερφορτωμένο Ι.Χ. κινείται ανενόχλητος στη ΛΕΑ (Βίντεο)

Ένα ακόμη εξοργιστικό περιστατικό οδηγικής ασυνειδησίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αποδεικνύοντας ότι, παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Αρχές με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, μια μερίδα οδηγών εξακολουθεί να γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Αυτή τη φορά, το «θέατρο του παραλόγου» παίχτηκε στην Αττική Οδό. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram και έγινε γρήγορα viral, αποτυπώνεται ένας οδηγός να κινείται με χαρακτηριστική άνεση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σαν να μην έφτανε η παράνομη κατάληψη μιας λωρίδας ζωτικής σημασίας για τα οχήματα άμεσης επέμβασης, το όχημα ήταν επικίνδυνα υπερφορτωμένο: το πορτμπαγκάζ ήταν εντελώς ανοιχτό με δεκάδες αντικείμενα να εξέχουν, ενώ η σχάρα της οροφής είχε φορτωθεί πέρα από κάθε επιτρεπτό όριο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο: