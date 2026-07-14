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Ιωάννα Μπούκη: Η τσάντα της κοστίζει όσο ένα ταξίδι στο εξωτερικό – Η Saint Laurent που τράβηξε τα βλέμματα

Έκλεψε τις εντυπώσεις

Ιωάννα Μπούκη: Η τσάντα της κοστίζει όσο ένα ταξίδι στο εξωτερικό – Η Saint Laurent που τράβηξε τα βλέμματα
Πηγή φωτογραφίας: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
DEBATER NEWSROOM

Η Ιωάννα Μπούκη και ο Αντώνης Σρόιτερ έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων στο Θέατρο Άλσος, προκειμένου να απολαύσουν το live του Σάκη Ρουβά. Η σύζυγος του δημοσιογράφου πάντοτε καταφέρνει να τραβά τα βλέμματα με τα κομψά και διαχρονικά look της κι απέδειξε γι άλλη μια φορά ότι ξέρει να συνδυάζει τα ρούχα της με τα κατάλληλα αξεσουάρ.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Μπούκη στην πρόσφατη εμφάνισή της επέλεξε να φορέσει ένα λευκό παντελόνι σε γραμμή καμπάνα, το οποίο συνδύασε με έναν floral κορσέ. Η εμφάνισή της γι άλλη μια φορά απέπνεε κομψότητα, ενώ η λεπτομέρεια που έκανε την διαφορά ήταν η τσάντα που κρατούσε, η οποία έδινε μία luxury πινελιά.

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Δείτε παρακάτω την σχετική εμφάνισή της:

Φωτογραφία

Η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ, Ιωάννα Μπούκη, επέλεξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες luxury τσάντες της Saint Laurent, που δεν είναι άλλη από την Saint Laurent Gaby Vanity Bag σε λευκή απόχρωση. Η τσάντα φέρει το χαρακτηριστικό χρυσό λογότυπο YSL, ενώ το λευκό καπιτονέ δέρμα της την κατατάσσει σε μία από τις πιο δημοφιλείς του γαλλικού οίκου.

Εκτός από το σχέδιό της κάτι που ακόμα δεν περνά απαρατήρητο είναι η τιμή της, η οποία κάθε άλλο παρά προσιτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Συγκεκριμένα, η τιμή της αγγίζει τα 1850 ευρώ, ωστόσο παρά το μεγάλο κόστος της, αποτελεί μία “επένδυση” που πολλές γυναίκες επιλέγουν να κάνουν. Γενικότερα, η συγκεκριμένη τσάντα θεωρείται από τις πιο διαχρονικές, καθώς δύσκολα φεύγει από τη μόδα και μπορεί να συνοδεύσει τόσο πρωινές όσο και βραδινές εμφανίσεις.

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