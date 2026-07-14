Δημήτρης Οικονόμου: Βρέθηκε ο άνθρωπος που θα κάθεται δίπλα του μετά την αποχώρηση Παυλόπουλου

Σε πλήρη ανασύνθεση του ενημερωτικού του τομέα προχωρά ο ΣΚΑΪ ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με εσωτερικές μετακινήσεις στελεχών και τη δημιουργία νέων σχημάτων παρουσιαστών.

Το έναυσμα για το ντόμινο των αλλαγών έδωσε η αποχώρηση του Άκη Παυλόπουλου, ο οποίος μετακινείται στον ΑΝΤ1.

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Η κενή θέση δίπλα στον Δημήτρη Οικονόμου στην καθημερινή πρωινή εκπομπή «Σήμερα» καλύφθηκε άμεσα εκ των έσω.

Σύμφωνα με τη Real news Μετά από τέσσερα επιτυχημένα χρόνια στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ο Γιάννης Πιτταράς αποχαιρετά τους «Δεκατιανούς» και μετακομίζει στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, αναλαμβάνοντας χρέη συμπαρουσιαστή στο πλευρό του Δημήτρη Οικονόμου.

«Σπάει» το δίδυμο των «Δεκατιανών» – Ποια αναλαμβάνει στο Σαββατοκύριακο

Η μετακίνηση του Γιάννη Πιτταρά φέρνει αναπόφευκτα το τέλος του τηλεοπτικού του διδύμου με τον Γιώργο Γρηγοριάδη.

Πλέον, η διοίκηση του Φαλήρου βρίσκεται σε αναζήτηση του προσώπου που θα πλαισιώσει τον Γιώργο Γρηγοριάδη στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο όνομα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των συζητήσεων είναι αυτό της δημοσιογράφου Μαρίας Βούσουλα, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει τη νέα τηλεοπτική παρτενέρ του Γιώργου Γρηγοριάδη στη σαββατοκυριακάτικη ενημέρωση του σταθμού.