Λεονί Κασέλ: Δείτε την πρώτη πασαρέλα της 16χρονης κόρης της Μόνικα Μπελούτσι (βίντεο)

Το ντεμπούτο της στον χώρο της μόδας και στην πασαρέλα έκανε η μικρότερη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, Λεονί Κασέλ.

Η 16χρονη άνοιξε την επίδειξη Alta Moda των Dolce & Gabbana στην Ταορμίνα της Σικελίας, στο Βοτανικό Πάρκο Radicepura και έκλεψε τις εντυπώσεις.

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Η Λεονί Κασέλ φόρεσε μια φλοράλ τουαλέτα με ζωηρές αποχρώσεις και λαμπερά κοσμήματα, ενώ έβαλε και λουλούδια στα μαλλιά.

Από την εντυπωσιακή επίδειξη μόδας δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η Μόνικα Μπελούτσι, που καμάρωσε την κόρη της, ενώ μεταξύ των καλεσμένων ήταν και η Τζένιφερ Λόπεζ.

Υπενθυμίζεται ότι η Λεονί Κασέλ είναι η δεύτερη κόρη της Μόνικα Μπελούτσι και του Βενσάν Κασέλ, ενώ το πρώην ζευγάρι έχει ακόμη μία κόρη, την 21χρονη Ντέβα Κασέλ, που κάνει έχει κάνει ήδη τα βήματά της στον χώρο της μόδας και της υποκριτικής.

Τον Μάρτιο του 2026, η δημοφιλής ηθοποιός προχώρησε σε μια σπάνια και ιδιαίτερα τρυφερή κίνηση και για χάρη της ιταλικής Vogue και φωτογραφήθηκε μαζί με τη μικρότερη κόρη της, τη 15χρονη Λεονί Κασέλ.