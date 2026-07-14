Έλενα Παπαρίζου: Κατέβηκε από τη σκηνή για τη μικρή Δήμητρα – “Είσαι μεγάλη νικήτρια, είσαι η δική μου δύναμη” (βίντεο)

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει το βίντεο με την Έλενα Παπαρίζου να διακόπτει συναυλία της για να συνομιλήσει με μια μικρή θαυμάστριά της, που κέρδισε τη μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, η δημοφιλής τραγουδίστρια μόλις είδε τη μικρή Δήμητρα με ανθοδέσμη και πανό στο κοινό, κατέβηκε από τη σκηνή για να τη δει από κοντά.

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Εμφανώς συγκινημένη, η Έλενα Παπαρίζου μοιράστηκε με το κοινό την ιστορία της μικρής, λέγοντας: «Περπατάει όρθια πλέον και όχι στην καρεκλίτσα της. Ήρθε να μου αφήσει λουλούδια. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα γιατί η μικρή μου Δημητρούλα έχει δώσει πάρα πολύ αγώνα και έχει κάνει πολλά χειρουργεία για να ανέβει από την καρέκλα».

Η τραγουδίστρια, όπως φαίνεται στο βίντεο, αγκάλιασε τη θαυμάστριά της και είπε: «Μπράβο Δήμητρά μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Είσαι μεγάλη νικήτρια. Το ξέρεις αυτό ε; Είναι όλη η ζωή μπροστά σου. Σ’ αγαπώ πολύ».

Στη συνέχεια, διάβασε το πανό που είχε γράψει η μικρή για εκείνη: «Έλενά μου, είσαι το φως που ενώνει τις ψυχές μας», μια φράση που τη συγκίνησε ακόμη περισσότερο.

«Είσαι η δύναμή μου» της είπε η μικρή Δήμητρα, με την Έλενα Παπαρίζου να απαντά: «Είμαι εγώ; Εσύ είσαι η δική μου η δύναμη. Εσύ είσαι για πολλά άλλα παιδιά. Να το ξέρεις αυτό, Δήμητρά μου».

Δείτε το βίντεο:

Αυτή η στιγμή έκανε το κοινό να ξεσπάσει σε χειροκροτήματα για τη μικρή Δήμητρα, η οποία κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της έπειτα από μια σειρά επίπονων χειρουργικών επεμβάσεων και μεγάλο αγώνα.