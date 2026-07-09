Άρης Μουγκοπέτρος: “Το δεξί μου μάτι βλέπει κατά 15% – Έκανα 7 επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες”

Για την περιπέτεια που βιώνει μέχρι και σήμερα με την υγεία του, μετά την κροτίδα που έσκασε στα χέρια του το περασμένο Πάσχα μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Συγκεκριμένα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνο ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Action τώρα» και μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του και την επιστροφή του στις πίστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα 7 επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει κατά 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου έχω έρθει στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο», είπε αρχικά ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Κατ’ αρχήν αύριο θα κάνω τη, είναι η πρώτη εμφάνιση στην Αθήνα μετά από το συμβάν που είχα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί σήμερα μίλησα με τον επιχειρηματία που έχουμε συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη τη δουλειά και μου είπε ότι έχουμε κλείσει γύρω στα 3.000 άτομα. Είναι στην Ηλιούπολη στα Πολυκλαδικά. Και μάλιστα μένω και δίπλα ακριβώς, στον Άγιο Δημήτριο εγώ», ανέφερε ακόμα για την εκδήλωση που θα συμμετέχει.

Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω, δεν το πιστεύω. Μου φαινόταν απίστευτο», συμπλήρωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, παίζω με ένα τένοντα, γι’ αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά.

Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει, γι’ αυτό και ο τίτλος του τραγουδιού που κυκλοφορεί είναι “Comeback”. Και είναι ένα τραγούδι δυναμικό και που αγαπώ πάρα πολύ», δήλωσε ακόμα ο γνωστός μουσικός.