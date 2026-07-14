Λήμνος: Βγήκαν για SUP και γύρισαν με πρόστιμο 250 ευρώ – Οι βασικοί κανόνες που δεν πρέπει να ξεχνάτε (Βίντεο)

Έντονες αντιδράσεις και μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τους κανόνες ασφαλείας στη θάλασσα πυροδότησε η βεβαίωση προστίμου ύψους 250 ευρώ, χθες το μεσημέρι, στην πολυσύχναστη παραλία του Αϊ-Γιάννη στη Λήμνο.

Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ελέγχου, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν έναν αναβάτη όρθιας σανιδοκωπηλασίας (SUP) ο οποίος δεν έφερε το υποχρεωτικό ατομικό σωσίβιο, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί η προβλεπόμενη διοικητική κύρωση.

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Η είδηση, η οποία αναδείχθηκε αρχικά από τοπικά μέσα ενημέρωσης του νησιού, πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα βίντεο από τη στιγμή του ελέγχου που αναρτήθηκε στο TikTok έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες.

Το γεγονός αυτό έφερε στο προσκήνιο την άγνοια που επικρατεί σε μεγάλο μέρος των πολιτών σχετικά με το αυστηρό αλλά σαφές νομικό πλαίσιο που διέπει τα θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Οι βασικοί κανόνες για τους αναβάτες SUP

Παρά την αίσθηση χαλάρωσης που συνοδεύει τις καλοκαιρινές διακοπές, η νομοθεσία παραμένει ξεκάθαρη και προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας για τη χρήση της σανίδας:

Υποχρεωτικό σωσίβιο : Η χρήση ατομικού σωσιβίου είναι καθολική και υποχρεωτική για όλους τους αναβάτες, χωρίς εξαιρέσεις.

: Η χρήση ατομικού σωσιβίου είναι καθολική και υποχρεωτική για όλους τους αναβάτες, χωρίς εξαιρέσεις. Γνώση κολύμβησης : Απαγορεύεται ρητά η χρήση SUP από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.

: Απαγορεύεται ρητά η χρήση SUP από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση. Όριο ηλικίας : Η δραστηριότητα απαγορεύεται για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

: Η δραστηριότητα απαγορεύεται για ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Ένας αναβάτης ανά σανίδα : Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση δεύτερου ατόμου στη σανίδα, μια παράβαση που αν και συνηθίζεται στις ελληνικές παραλίες, επισύρει κυρώσεις.

: Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση δεύτερου ατόμου στη σανίδα, μια παράβαση που αν και συνηθίζεται στις ελληνικές παραλίες, επισύρει κυρώσεις. Απόσταση από την ακτή : Ο χειριστής απαγορεύεται να απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή.

: Ο χειριστής απαγορεύεται να απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή. Ωράριο χρήσης : Η δραστηριότητα επιτρέπεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας (μετά την ανατολή και πριν από τη δύση του ηλίου).

: Η δραστηριότητα επιτρέπεται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας (μετά την ανατολή και πριν από τη δύση του ηλίου). Καιρικές συνθήκες : Απαγορεύεται η χρήση της σανίδας όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

: Απαγορεύεται η χρήση της σανίδας όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ασφάλεια λουομένων: Οι χειριστές οφείλουν να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, διασφαλίζοντας ότι δεν παρενοχλούν ούτε θέτουν σε κίνδυνο τους υπόλοιπους λουόμενους.

Στο μικροσκόπιο του Λιμενικού τα θαλάσσια μέσα αναψυχής

Οι στοχευμένοι έλεγχοι των λιμενικών αρχών εντείνονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και καλύπτουν το σύνολο των θαλάσσιων μέσων αναψυχής, με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η τήρηση των κανόνων εξετάζεται με απόλυτη αυστηρότητα, και τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται άμεσα σε οποιαδήποτε διαπιστωμένη παράβαση, ανεξάρτητα από το αν αυτή οφείλεται σε αμέλεια ή σε άγνοια του νόμου.