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Άννα Βίσση: Η απρόσμενη «εισβολή» στο βίντεο της Σοφίας Καρβέλα που έκλεψε τις εντυπώσεις

"Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως"

Άννα Βίσση: Η απρόσμενη «εισβολή» στο βίντεο της Σοφίας Καρβέλα που έκλεψε τις εντυπώσεις
Πηγή φωτογραφίας: NDP PHOTO
DEBATER NEWSROOM

Η Άννα Βίσση «εισέβαλε» στο δωμάτιο της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, ενώ έκανε ένα βίντεο “Get Dressed With Me”. Μόλις η κόρη της τραγουδίστριας την αντιλήφθηκε έκανε χιούμορ μαζί της, χαρίζοντας γι άλλη μια φορά στιγμές γέλιου.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο:

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Χαρακτηριστικά η Σοφία Καρβέλα είπε: “Ω Θεέ μου, είναι η μάνα μου, είναι πιο διάσημη από μένα, πρέπει να κλείσω”. Η αγαπητή μου μαμά κλέβει την παράσταση ως συνήθως”, έγραψε στη λεζάντα. 

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