Η στιγμή που η Άννα Βίσση προσπαθεί να βγάλει από πάνω της τον ιμάντα ασφαλείας – Πώς κατάφερε να το καλύψει μπροστά σε 90.000 θεατές (βίντεο)

Μια απρόοπτη στιγμή σημειώθηκε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε πάνω από 90.000 θεατές, όταν η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε να μην μπορεί να απελευθερωθεί από τον ιμάντα ασφαλείας.

Η Άννα Βίσση είχε ανέβει πάνω στον ειδικό μηχανισμό με τον οποίο έκανε την εμφάνισή της στη σκηνή, ωστόσο, όταν ήρθε η στιγμή να αποχωρήσει, ο ιμάντας ασφαλείας μπλέχτηκε πάνω της και δεν μπορούσε να τον βγάλει.

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Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία της, η τραγουδίστρια κατάφερε να μετατρέψει το απρόοπτο σε μέρος του show.

Έδινε τον παλμό στους 90.000 θεατές, οι οποίοι τραγουδούσαν μαζί της, ενώ την ίδια ώρα μέλος του crew της συναυλίας έσπευσε να τη βοηθήσει, προκειμένου να την απελευθερώσει από τον ιμάντα.

Η Άννα Βίσση συνέχισε να τραγουδά και να αλληλεπιδρά με το κοινό, καλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τη μικρή καθυστέρηση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τελικά, με τη βοήθεια του ανθρώπου από το crew, ο ιμάντας ασφαλείας απομακρύνθηκε και η τραγουδίστρια συνέχισε κανονικά το εντυπωσιακό της show, χωρίς να αφήσει το απρόοπτο να επηρεάσει τη συναυλία.