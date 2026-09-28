Πόσα χρήματα έβγαλε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ – Η εκτίμηση των εισπράξεων

Μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες που έχουν διοργανωθεί ποτέ στην Ελλάδα πραγματοποίησε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές. Πόσα χρήματα, όμως, μπορεί να απέφερε το ιστορικό sold out;

Ακριβής απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο από τη διοργανώτρια εταιρεία, καθώς δεν έχει δημοσιοποιηθεί πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε καθεμία από τις διαφορετικές ζώνες του Ολυμπιακού Σταδίου.

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Με βάση, ωστόσο, τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων και τον επίσημο τιμοκατάλογο, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία ενδεικτική εκτίμηση των ακαθάριστων εισπράξεων.

Από 21,20 έως 477 ευρώ τα εισιτήρια

Οι τιμές των εισιτηρίων παρουσίαζαν σημαντικές αποκλίσεις, ανάλογα με τη θέση και τις παροχές κάθε κατηγορίας.

Στην αρένα οι βασικές κατηγορίες ήταν:

Silver Standing: 31,80 ευρώ

31,80 ευρώ Golden Standing: 53 ευρώ

53 ευρώ Platinum Standing: 63,60 ευρώ

Στις κερκίδες οι τιμές ξεκινούσαν από 21,20 ευρώ και έφταναν τα 106 ευρώ για τις συνηθισμένες ζώνες.

Οι πιο προνομιακές θέσεις κόστιζαν 265 και 318 ευρώ, ενώ το περιορισμένης διαθεσιμότητας πακέτο Diamond Ultimate Experience έφτανε τα 477 ευρώ, προσφέροντας πρόσβαση σε VIP Lounge και πρόσθετες υπηρεσίες φιλοξενίας.

Το DEBATER είχε παρουσιάσει αναλυτικά την έναρξη της προπώλησης και το εισιτήριο των 477 ευρώ.

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Τρία σενάρια για τις συνολικές εισπράξεις

Επειδή δεν είναι γνωστή η ακριβής κατανομή των 95.000 εισιτηρίων στις επιμέρους κατηγορίες, ο ασφαλέστερος τρόπος υπολογισμού είναι η δημιουργία τριών σεναρίων βάσει μιας ενδεικτικής μέσης τιμής. Σενάριο Μέση τιμή εισιτηρίου Εκτιμώμενες εισπράξεις Συντηρητικό 40 ευρώ 3.800.000 ευρώ Βασικό 50 ευρώ 4.750.000 ευρώ Υψηλό 60 ευρώ 5.700.000 ευρώ

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ένα ρεαλιστικό εύρος για τον συνολικό ακαθάριστο τζίρο της συναυλίας είναι από 3,8 έως 5,7 εκατ. ευρώ.

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Το κεντρικό σενάριο, με μέση τιμή εισιτηρίου τα 50 ευρώ, τοποθετεί τις εισπράξεις στα 4,75 εκατ. ευρώ. Εάν ο αριθμός των εισιτηρίων ξεπέρασε αισθητά τις 95.000 ή υπήρξε μεγαλύτερη συμμετοχή των ακριβών ζωνών, το τελικό ποσό μπορεί να πλησίασε ή να ξεπέρασε τα 5 εκατ. ευρώ.

Γιατί δεν αρκεί ο πολλαπλασιασμός με το ακριβότερο εισιτήριο

Το εισιτήριο των 477 ευρώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον συνολικό υπολογισμό, καθώς αφορούσε έναν πολύ περιορισμένο αριθμό VIP θέσεων.

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Το μεγαλύτερο μέρος του κοινού βρισκόταν στις κερκίδες και στην αρένα, όπου οι τιμές κινούνταν κυρίως από 21,20 έως 63,60 ευρώ. Υπήρχαν, παράλληλα, ακριβότερες αριθμημένες θέσεις, προσκλήσεις, δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις και ενδεχομένως εισιτήρια συνεργατών ή χορηγών.

Επομένως, οποιοσδήποτε ακριβής υπολογισμός χωρίς τα επίσημα στοιχεία της Ticketmaster και της παραγωγής θα ήταν παραπλανητικός.

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Άλλο εισπράξεις και άλλο καθαρό κέρδος

Τα περίπου 4–5 εκατ. ευρώ δεν αποτελούν την αμοιβή της Άννας Βίσση ούτε το καθαρό κέρδος της παραγωγής.

Από τον ακαθάριστο τζίρο αφαιρούνται, μεταξύ άλλων:

Ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις

Οι προμήθειες έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων

Η ενοικίαση και η λειτουργία του ΟΑΚΑ

Η κατασκευή της σκηνής και των ειδικών εγκαταστάσεων

Ο ήχος, ο φωτισμός και οι γιγαντοοθόνες

Η αμοιβή εκατοντάδων εργαζομένων και τεχνικών

Η ασφάλεια, η φύλαξη και η υγειονομική κάλυψη

Οι πρόβες, οι μεταφορές και η φιλοξενία

Οι αμοιβές μουσικών, χορευτών και καλλιτεχνικών συνεργατών

Η διαφημιστική προβολή και τα υπόλοιπα έξοδα της παραγωγής

Παράλληλα, στον συνολικό οικονομικό απολογισμό θα πρέπει να προστεθούν τα έσοδα από χορηγίες, εμπορικές συνεργασίες, κυλικεία και πιθανές πωλήσεις αναμνηστικών προϊόντων.

Η υπερπαραγωγή των εκατομμυρίων

Σε προηγούμενο ρεπορτάζ του DEBATER είχε αναφερθεί ότι η παραγωγή του μεγάλου live στο ΟΑΚΑ εκτιμάτο πως θα έφτανε τα 5 εκατ. ευρώ.

Εάν η συγκεκριμένη εκτίμηση ανταποκρίνεται στο τελικό κόστος, γίνεται σαφές ότι ακόμη και ένα «ταμείο» κοντά στα 5 εκατ. ευρώ από εισιτήρια δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχο κέρδος. Καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ισορροπία μιας τέτοιας διοργάνωσης διαδραματίζουν οι μεγάλες χορηγίες και οι παράλληλες εμπορικές συμφωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία περισσότερων από 95.000 θεατών και η εξάντληση των εισιτηρίων επιβεβαίωσαν το τεράστιο εμπορικό αποτύπωμα της Άννας Βίσση.

Η τραγουδίστρια αποθεώθηκε στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, σε μία βραδιά που πέρασε ήδη στην ιστορία των μεγάλων συναυλιών της χώρας.