«2026 και τραγουδάς ακόμα;» – Η Άννα Βίσση συνομιλεί με το AI της σε μικρότερη ηλικία (βίντεο)

Μια διαφορετική… συνομιλία είχε η Άννα Βίσση, αυτή τη φορά όχι με κάποιον δημοσιογράφο ή συνεργάτη της, αλλά με την τεχνητή νοημοσύνη.

Με αφορμή τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ και τη διαδρομή της στη μουσική, η Άννα Βίσση «συναντήθηκε» με το AI και η ερώτηση ήταν αφοπλιστικά απλή: «2026 και τραγουδάς ακόμα;»

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Η απάντηση της τραγουδίστριας δεν θα μπορούσε παρά να έχει το δικό της χαρακτηριστικό ύφος. Για την Άννα Βίσση, τα χρόνια που περνούν δεν αποτελούν λόγο για να σταματήσει να βρίσκεται στη σκηνή. Αντίθετα, κάθε νέα εμφάνιση μοιάζει να επιβεβαιώνει τη διαχρονική σχέση που έχει δημιουργήσει με το κοινό της.

Η τεχνητή νοημοσύνη συνέχισε τις ερωτήσεις, ανατρέχοντας σε μια καριέρα που μετρά δεκαετίες, σε επιτυχίες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και σε μια σχέση με το κοινό που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως και η ουσία της ιστορίας: το 2026 η Άννα Βίσση εξακολουθεί να τραγουδά, να γεμίζει στάδια και να δημιουργεί στιγμές που συζητιούνται.

Η πρόσφατη συναυλία της στο ΟΑΚΑ, με δεκάδες χιλιάδες θεατές, αποτέλεσε ακόμη μία μεγάλη στιγμή στην πορεία της.

Για την Άννα Βίσση, λοιπόν, η ερώτηση «2026 και τραγουδάς ακόμα;» μοιάζει περισσότερο με αφορμή για μια ακόμη απάντηση πάνω στη σκηνή.

Γιατί όσο υπάρχει κοινό που τραγουδά μαζί της, εκείνη θα συνεχίζει να τραγουδά.