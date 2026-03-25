Akylas: «Έχω πυρετό, πρέπει να πάρω αντιβίωση» – Επέστρεψε από τη Φιλανδία με πυώδη αμυγδαλίτιδα
«Δεν μπορώ να μιλήσω πολύ, συγνώμη»
Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Akylas από τη Φιλανδία και μιλώντας σε ρεπόρτερ ψυχαγωγικών εκπομπών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλο» ανέφερε ότι έχει πυρετό από πυώδη αμυγδαλίτιδα.
Πυρετωδώς ετοιμάζεται ο Έλληνας καλλιτέχνης για τα τελικά της Eurovision, ο οποίος μέσα σε αυτό το πλαίσιο ταξιδεύει στην Ευρώπη ώστε να προμοτάρει το τραγούδι «Ferto» που θα ερμηνεύσει στον διαγωνισμό.
Η εκπομπή «Happy Day» μετέδωσε απόσπασμα των δηλώσεων του Akylas όπου είπε: «Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε…
Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη» αρκέστηκε να πει ο Akylas στους ρεπόρτερ, καθώς πρέπει να κάνει αφωνία.
Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ferto», ο εκπρόσωπος της Ελλάδας συνάντησε την Κυριακή (22/03) τα μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Φινλανδίας. Οι παρευρισκόμενοι φωτογραφήθηκαν μαζί του, συνομίλησαν και του έδωσαν θερμές ευχές για επιτυχία στη σκηνή της Eurovision Song Contest.
