ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 22% στα καθαρά κέρδη – Στα 2,2 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα

Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, ενισχυμένη ρευστότητα και σημαντική διεύρυνση της συνεισφοράς του τομέα των παραχωρήσεων κατέγραψε ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των μετόχων διαμορφώθηκαν στα 83,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 22,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,83 ευρώ, από 0,68 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

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Τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 2,10 δισ. ευρώ, έναντι 1,96 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 7,4%.

Παράλληλα, η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, στα 356,3 εκατ. ευρώ, ενώ το σχετικό περιθώριο ενισχύθηκε στο 17%, από 16,2% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Καθαρό ταμείο 280 εκατ. ευρώ στη μητρική

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου μετά και τη διάθεση 15,5 εκατ. νέων μετοχών, μέσω της οποίας αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 659 εκατ. ευρώ.

Εξαιρουμένων των χρηματοδοτήσεων project finance, οι οποίες δεν έχουν αναγωγή στη μητρική εταιρεία, η καθαρή ταμειακή θέση διαμορφώθηκε pro forma στα 280 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2025 είχε καταγραφεί καθαρός δανεισμός 211 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων από τη διάθεση των νέων μετοχών, ανήλθαν περίπου στα 2,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 1,3 δισ. ευρώ βρίσκονται σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Σε ενοποιημένη βάση, το προσαρμοσμένο καθαρό χρέος του Ομίλου διαμορφώθηκε pro forma στα 3,82 δισ. ευρώ, από 4,30 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Σχεδόν το σύνολο του ποσού αφορά μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις έργων, με μέση διάρκεια περίπου 20 έτη.

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Περισσότερο από το 85% του συγκεκριμένου δανεισμού συνδέεται με τις εταιρείες παραχώρησης της Νέας Αττικής Οδού και της Νέας Εγνατίας Οδού.

Το 93% του συνολικού δανεισμού του Ομίλου φέρει σταθερό επιτόκιο ή είναι αντισταθμισμένο απέναντι στον επιτοκιακό κίνδυνο, ενώ το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε περίπου στο 3,8%.

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Οι παραχωρήσεις στο 63% της λειτουργικής κερδοφορίας

Βασικός μοχλός των αποτελεσμάτων ήταν ο τομέας των παραχωρήσεων, ο οποίος συνεισφέρει πλέον το 63% της συνολικής προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου.

Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν κατά 32,3%, στα 342,6 εκατ. ευρώ, ενώ η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 35,2%, φθάνοντας τα 225,4 εκατ. ευρώ.

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Στην επίδοση συνέβαλαν οι αυξημένες διελεύσεις στους αυτοκινητοδρόμους, οι προβλεπόμενες αναπροσαρμογές στις τιμές των διοδίων και η έναρξη της περιόδου παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

Τα έσοδα από την Εγνατία Οδό ανήλθαν σε 78,2 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο. Η συνεισφορά της αναμένεται, σύμφωνα με τον Όμιλο, να ενισχυθεί σταδιακά, καθώς θα ολοκληρώνονται οι εργασίες ανάταξης και θα ωριμάζει λειτουργικά η παραχώρηση.

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Στην Αττική Οδό, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,2%, με την κυκλοφορία να ενισχύεται κατά 2,4% και την προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία να παρουσιάζει άνοδο 7,7%.

Η θετική τάση στην κίνηση συνεχίστηκε και κατά τους δύο πρώτους μήνες του τρίτου τριμήνου.

Στα 8,9 δισ. ευρώ το συνολικό ανεκτέλεστο

Ανοδική πορεία κατέγραψε και ο κατασκευαστικός τομέας, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10,9%, στα 902,4 εκατ. ευρώ.

Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία των κατασκευών ενισχύθηκε κατά 32,7%, φθάνοντας τα 118,9 εκατ. ευρώ, καθώς συνεχίστηκε η υλοποίηση υφιστάμενων έργων και ξεκίνησε η κατασκευή νέων.

Το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο ανερχόταν στις 30 Ιουνίου 2026 σε 6,9 δισ. ευρώ, από 6,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Μαζί με έργα ύψους 2 δισ. ευρώ που βρίσκονται προς υπογραφή, το συνολικό ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα 8,9 δισ. ευρώ.

Περίπου το 79% του ανεκτέλεστου αφορά έργα που συνδέονται με ίδιες επενδύσεις του Ομίλου ή ιδιωτικές επενδύσεις τρίτων. Παράλληλα, το 87% των έργων βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η εικόνα στον τομέα της ενέργειας

Στον τομέα παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 864,7 εκατ. ευρώ, από 899,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η παραγωγή από τη μονάδα του ΗΡΩΝΑ αυξήθηκε κατά 17%, στις 0,85 TWh, ενώ η νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή παρήγαγε 1,3 TWh.

Η ΗΡΩΝ διατήρησε μερίδιο 10% στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αυξάνοντας τον αριθμό των πελατών της. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν σε 2,2 TWh.

Η σύγκριση της κερδοφορίας με το πρώτο εξάμηνο του 2025 επηρεάζεται από τα κέρδη που είχαν καταγραφεί τότε λόγω της πώλησης της μονάδας ΗΡΩΝ 1.

Επενδύσεις 296 εκατ. ευρώ και είσοδος στην ΕΥΔΑΠ

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο ανήλθαν σε περίπου 296 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων η Εγνατία Οδός, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα στο Ελληνικό και το έργο στον Νέστο.

Στις επενδύσεις περιλαμβάνεται και η εξαγορά ποσοστού 12,8% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, έναντι περίπου 134 εκατ. ευρώ.

Επενδυτική βαθμίδα από S&P και Moody’s

Μέσα στο εξεταζόμενο διάστημα, ο Όμιλος απέκτησε πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, με αξιολογήσεις «BBB-» και «Baa3» αντίστοιχα.

Οι αξιολογήσεις αποδίδονται, μεταξύ άλλων, στη θέση του Ομίλου στις μακροχρόνιες παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, στο συμβατικό πλαίσιο που διέπει τα συγκεκριμένα έργα και στην προβλεψιμότητα των λειτουργικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών.

Για το επόμενο διάστημα, η διοίκηση εκτιμά ότι η σταδιακή ωρίμανση της Εγνατίας Οδού, το υψηλό ανεκτέλεστο των κατασκευών και η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών.